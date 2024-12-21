Almanya\'da katliam yapan şahsa ilişkim dikkat çeken detay: Aktivist diye yayına çıkarmışlar

Dünya

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Almanya'nın Magdeburg kentinde bulunan Noel pazarına araç ile saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken; çok sayıda kişi yakalandı.

DİKKAT ÇEKEN DETAY ORTAYA ÇIKTI

Saldırıyı gerçekleştiren Taleb Al-Abdulmohsen polis tarafından yakalanırken; saldırının failine ilişkin dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Dünyaca bilinen haber kanalı BBC'nin şahıs ile 2019 yılında röportaj yaptığı ve şahsın "Suudi kadınlarını şeriattan kurtaran aktivist" şeklinde tanıtıldığı ortaya çıktı.