Almanya'nın Magdeburg kentinde bulunan Noel pazarına araç ile saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken; çok sayıda kişi yakalandı.
Saldırıyı gerçekleştiren Taleb Al-Abdulmohsen polis tarafından yakalanırken; saldırının failine ilişkin dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
Dünyaca bilinen haber kanalı BBC'nin şahıs ile 2019 yılında röportaj yaptığı ve şahsın "Suudi kadınlarını şeriattan kurtaran aktivist" şeklinde tanıtıldığı ortaya çıktı.
Son Dakika › Dünya › Almanya'da katliam yapan şahsa ilişkim dikkat çeken detay: Aktivist diye yayına çıkarmışlar - Son Dakika
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