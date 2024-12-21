Almanya'da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Dünya

Almanya'da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı

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Almanya'nın Magdeburg kentinde bulunan Noel pazarına otomobille dalan ve biri çocuk 2 kişinin ölümüne, 60'tan fazla kişinin de yaralanmasına neden olan saldırganın kimliği ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. 50 yaşında olduğu bildirilen saldırganın Suudi Arabistan vatandaşı Taleb A. olduğu duyuruldu. Taleb A.'nın klinikte psikoterapi alanında çalışan bir doktor olduğu bilgisi de verildi.

21.12.2024 07:14  Güncelleme: 07:40
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Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişinin otomobilini kalabalığın üstüne sürmesi sonucu meydana gelen olayda, ilk belirlemelere göre biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 60'tan fazla kişi de yaralandı. Yaralılardan 15 kişinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Olayı gerçekleştiren saldırgan polis tarafından gözaltına alınırken, kim olduğu da merak ediliyordu. Alman basınında yer alan bilgilere göre saldırgan, 2006'dan bu yana Almanya Bernburg'da yaşayan ve klinikte psikoterapi alanında çalışan bir doktor. Suudi Arabistan'dan ülkeye geldiği belirtilen zanlının 50 yaşındaki Taleb A. olduğu bildirildi.

TÜRKİYE SALDIRIYI KINADI

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına yapılan saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Almanya'nın Magdeburg kentinde bir Noel pazarında yaşanan ve ilk belirlemelere göre kasıtlı bir saldırı olan hadiseden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Şiddetle kınadığımız bu saldırının nedeninin bir an önce aydınlatılmasını ve muhtemel faillerinin adalet önünde hesap vermesini ümit ediyoruz. Bu acı gününde Almanya'nın yanında olduğumuzu vurguluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN ALMANYA'YA DESTEK

Suudi Arabistan da Magdeburg'daki Noel pazarına yönelik gerçekleşen saldırıyı kınadı ve Almanya ile "dayanışma" içinde olduklarını bildirdi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Riyad hükümetinin "Alman halkı ve kurbanların aileleriyle dayanışma içinde olduğu" ifade edildi ve şiddeti reddettiklerinin altı çizildi.

Almanya'da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı

NOEL PAZARINDA ÜRKÜTÜCÜ SESSİZLİK

Öte yandan olayın ardından polis, Magdeburg Noel pazarının etrafındaki alanı kordon altına aldı. Bölgede neredeyse ürkütücü bir sessizlik olduğu bildirilirken, sokaklarda polisten başka kimsenin olmadığı belirtildi.

Almanya\'da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı

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Son Dakika Dünya Almanya'da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Talat Yelbuz:
    KENDILERI HER TÜRLÜ NANEYI YER NOEL DÜŞMANLIĞI YAPAR 19 2 Yanıtla
  • Ender seker:
    müslümana vize vermicek almanya 10 1 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Sevgili arkadaşlar bu iblisin gerçekten müslüman olduğunu zannetmiyor sunuz değil mi?.. 0 0 Yanıtla
  • İbrahim Yıldırım:
    Çok Alman vatandaşı şehit olmuş mekanları cennet olsun. 0 0 Yanıtla
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