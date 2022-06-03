Almanya'da öğrencileri taşıyan tren raydan çıktı: 3 ölü, 60 yaralı

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Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Garmisch-Partenkirchen beldesi yakınlarında öğrencileri taşıyan bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişinin öldüğü ve 60 kişinin yaralandığı bildirildi. Trende bulunan çoğu kişinin okullar kapandıktan sonra tatile giden öğrenciler oldukları belirtilirken 16 kişinin durumunun ciddi olduğu söylendi. Raydan çıkan trende kaç kişinin bulunduğu ve kazaya neyin sebep olduğu ise henüz açıklanmadı.

DEMİRYOLU TAMAMEN KAPATILDI

Avusturya'nın Tirol şehrinden üç kurtarma helikopterinin de yer aldığı çok sayıda kurtarma ekibinin görev yaptığı bölgede kazanın nedeni henüz açıklanmazken, kazanın meydana geldiği Münih bağlantılı demir yolu hattının tamamen kapatıldığı bildirildi.