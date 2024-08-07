Almanya'da otel çöktü: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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Almanya'da otel çöktü: 1 ölü, 8 yaralı

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Almanya'nın Kröv kentinde bulunan bir otel, bilinmeyen bir sebep sonucu kısmen çöktü. Olayda bir kişi hayatını kaybetti ve birçok kişi enkaz altında kaldı. Kazanın meydana geldiği sırada otelde 14 kişinin bulunduğu, beş kişinin yaralanmadan kurtulduğu belirtildi. Çökme sonrası güvenlik gerekçesiyle 31 komşunun evlerini tahliye etmek zorunda kalındı. Kurtarma çalışmaları devam ederken, çökmenin sebebi henüz bilinmiyor.

07.08.2024 11:36  Güncelleme: 11:45
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Almanya'nın Kröv kentinde bir otelin kısmen çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti ve birçok kişi enkaz altında kaldı.

Polis, hayatını kaybeden kişinin cesedinin tespit edildiğini ancak henüz çıkarılamadığını bildirdi. Yetkililer, enkaz altında kalan bazı kişilerle iletişim kurduklarını açıkladı.

Yerel polis, mahsur kalan kişilerin ciddi yaralanmalar yaşadığını da belirtti.

Otel, Almanya'daki Mosel Nehri kıyılarına yakın bir bölgede gece saatlerinde çöktü. İtfaiye ekipleri, binanın daha fazla çökme riski nedeniyle ilk başta mahsur kalanlara ulaşamadı.

Polis, kazanın meydana geldiği sırada otelde 14 kişinin bulunduğunu, ancak beş kişinin yaralanmadan kurtulduğunu açıkladı.

Yetkililer, "Hasarın niteliği nedeniyle bu son derece zorlu bir operasyon," dedi ve güvenlik gerekçesiyle 31 komşunun evlerini tahliye etmek zorunda kaldığını ekledi.

Bu trajik olay, bölgede büyük bir şok etkisi yarattı ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çökmenin sebebi bilinmiyor.

Almanya'da otel çöktü: 1 ölü, 8 yaralı
Almanya'da otel çöktü: 1 ölü, 8 yaralı
Almanya'da otel çöktü: 1 ölü, 8 yaralı
Almanya'da otel çöktü: 1 ölü, 8 yaralı
Almanya\'da otel çöktü: 1 ölü, 8 yaralı

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Son Dakika Dünya Almanya'da otel çöktü: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

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