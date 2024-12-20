Almanya'da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı - Son Dakika
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Dünya

Almanya'da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı

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Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarında kalabalığın üzerine aracını süren ve ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybetmesine, 80 kişinin de yaralanmasına neden olan saldırganın yakalanma anına ilişkin görüntülere ulaşıldı. Öte yandan Alman basını, saldırganın kimliği ile ilgili 1974 doğumlu bir Suudi Arabistan vatandaşı olduğunu öne sürdü.

20.12.2024 23:14  Güncelleme: 23:29
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Almanya'nın Magdeburg kentinde kurulan Noel pazarına kimliği belirsiz bir kişi araçla saldırı düzenledi. Eyalet hükümeti sözcüsü olayın terör saldırısı olduğunu bildirdi. Öte yandan Alman polisi kısa süre içinde saldırganı yakaladı.

Almanya'da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı

KENT MERKEZİNİ TERK EDİN ÇAĞRISI

Pazar yerini kana bulayan korkunç saldırı sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yetkililer, vatandaşlara kent merkezini terk etmesi çağrısında bulundu.

Almanya'da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı

SALDIRGAN YAKALANDI

Öte yandan Alman polisi, Noel pazarına aracıyla dalan saldırganı kısa süre içinde yakaladı. Saldırganın yakalanma anına ilişkin görüntülere de ulaşıldı. Almanya merkezli Die Welt, saldırganın 1974 doğumlu bir Suudi Arabistan vatandaşı olduğunu öne sürdü.

Almanya'da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı
Almanya\'da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı

Suudi Arabistan, Magdeburg, Güvenlik, Almanya, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Noel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • yavuz d:
    suraya bakya pkk icin kendi vatandaslarini oldurmelerine goz yumuyorlar, 51 77 Yanıtla
  • Utku Esen:
    müslümandır kesin 65 45 Yanıtla
  • özer bergin:
    Mossad-cia ortak yapımı maksatları müslümanları kötülemek. 57 33 Yanıtla
  • Derviş:
    saldırgan 1974 foğumlu Arabistan vatandaşı nasıl yapabilirki bir başka ülkede sanki bana abd-israil in parmağı var bu tür olaylarda kaç senedir işid bitti dedik şu an pkk-pyd yer kaybediyor suriye de hemen bir engel cıkaracaklar oyun içinde de oyun 49 35 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Erdoganin islami sünnizm terör örgütü yapmiş katliami 38 37 Yanıtla
  • sinan esin:
    daeş diyecekler ypg biterse daeş hortlar diyecekler bence artik yeni yalanlar bulmak zorundalar seri halde saldirilar olabilir onumuzdeki gunlerde 35 17 Yanıtla
    sinan esin:
    demistim ki pesi sira norvectede teror saldirisi gerceklesmis.guzel tezgah abd kendi kurdugu suni teror orgutunun sozde liderini olduruyor simdi onlarda sozde intikam aliyor.dunyaya daeş buyuk tehdit algisi pompalaniyor 0 0
  • Çelikk:
    Bunun arkasında kim var acaba?? 36 5 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    israile açıktan destek olursanız, reva gördüğünüz şey size öyle yada böyle reva görülür. 22 14 Yanıtla
    MEHMET TURKMEN:
    ne diyon sen ya oradaki insanların günahı ne ? orda Türk bile olabilir di 0 0
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