Almanya'nın Magdeburg kentinde kurulan Noel pazarına kimliği belirsiz bir kişi araçla saldırı düzenledi. Eyalet hükümeti sözcüsü olayın terör saldırısı olduğunu bildirdi. Öte yandan Alman polisi kısa süre içinde saldırganı yakaladı.
Pazar yerini kana bulayan korkunç saldırı sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yetkililer, vatandaşlara kent merkezini terk etmesi çağrısında bulundu.
Öte yandan Alman polisi, Noel pazarına aracıyla dalan saldırganı kısa süre içinde yakaladı. Saldırganın yakalanma anına ilişkin görüntülere de ulaşıldı. Almanya merkezli Die Welt, saldırganın 1974 doğumlu bir Suudi Arabistan vatandaşı olduğunu öne sürdü.
Son Dakika › Dünya › Almanya'da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı - Son Dakika
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