Almanya\'da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı

Derviş:

saldırgan 1974 foğumlu Arabistan vatandaşı nasıl yapabilirki bir başka ülkede sanki bana abd-israil in parmağı var bu tür olaylarda kaç senedir işid bitti dedik şu an pkk-pyd yer kaybediyor suriye de hemen bir engel cıkaracaklar oyun içinde de oyun