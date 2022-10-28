Barda ortalık karıştı! Tokat atan kadına yumrukla karşılık verdi - Son Dakika
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Barda ortalık karıştı! Tokat atan kadına yumrukla karşılık verdi

28.10.2022 12:07
Barda ortalık karıştı! Tokat atan kadına yumrukla karşılık verdi

Almanya'da Rus genç ile kendisine küfürler savuran Alman kadın arasındaki kavga görüntüleri izleyenleri hayretler içerisinde bıraktı.

Almanya'da bir barda kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Küfürlerin havada uçuştuğu kavga görüntülerinde Alman kadın, Rus gence tokat atıyor.

TOKADA YUMRUKLA KARŞILIK VERDİ

Yediği tokat sonrası neye uğradığını şaşıran Rus gencin Alman kadına tepkisi ise hayli sert oldu. İsminin Oleg olduğu öğrenilen Rus genç, kendisine tokat atan Alman kadına yumrukla karşılık verdi.

DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALKAMADI

Aldığı darbe sonrası savrulan ve olduğu yere yığılıp kalan Alman kadın, bir süre olduğu yerden kalkamadı. O ana ilişkin görüntüler kısa sürede yüzbinlerce kişi tarafından izlendi.

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Almanya, Rusya, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Barda ortalık karıştı! Tokat atan kadına yumrukla karşılık verdi - Son Dakika
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