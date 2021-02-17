Almanya'da ünlü market zincirinde şüpheli paketteki patlayıcı infilak etti: 3 yaralı - Son Dakika
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Almanya'da ünlü market zincirinde şüpheli paketteki patlayıcı infilak etti: 3 yaralı

Almanya'da ünlü market zincirinde şüpheli paketteki patlayıcı infilak etti: 3 yaralı

17.02.2021 20:23

Almanya'da Lidl market zincirlerinin Stuttgart'taki genel merkezinde şüpheli paketteki patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu 3 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Almanya'da Lidl market zincirlerinin Stuttgart'taki genel merkezinde şüpheli paketteki patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu 3 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Almanya'da ünlü market zinciri Lidl'in Stuttgart kentindeki genel merkezinde patlama meydana geldi. Alman polisi, patlamada 3 kişinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, patlamanın şüpheli bir pakette bulunan patlayıcıların infilak etmesi sonucu gerçekleştiği, patlamanın meydana geldiği sırada binada 100 personelin çalıştığı aktarıldı. Polisin olay yerini güvenlik çemberine aldığı ve sağlık çalışanlarının bölgeye sevk edildiği ifade edildi.


Kaynak: DHA
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Almanya, Market, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'da ünlü market zincirinde şüpheli paketteki patlayıcı infilak etti: 3 yaralı - Son Dakika
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