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Almanya'da çiftçilerin protestoları ve ekonomik çöküş ülkeyi 'Avrupa'nın Hasta Adamı' durumuna getiriyor - Son Dakika
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Almanya'da çiftçilerin protestoları ve ekonomik çöküş ülkeyi 'Avrupa'nın Hasta Adamı' durumuna getiriyor

Almanya'da binlerce traktör ve tarım aracı ile yapılan gösteriler, ülkenin ekonomik ve toplumsal sorunlarının bir göstergesi olarak görülüyor. Almanya'nın ekonomisi pandemiden bu yana sadece %0.3 büyüyerek G7 ülkeleri arasında en kötü performansı sergiledi. Ayrıca, çevresel girişimler ve mülteci krizi de ülkede politik gerilimi artırdı. Çiftçi protestolarına aşırı sağcı Alternatif for Deutschland (AfD) partisinin de destek verdiği belirtiliyor.

Almanya\'da çiftçilerin protestoları ve ekonomik çöküş ülkeyi \'Avrupa\'nın Hasta Adamı\' durumuna getiriyor
16.01.2024 - 15:11,
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Çiftçilerin hükümetin vergi planlarını protesto etmek için binlerce traktör ve tarım aracı ile gösteri yaptığı Alman, 'Avrupa'nın hasta adamı' olmaya başladı

Protestolara katılan işçi Axel Friehe, vahim durumdaki ülkesinin ekonominin "çöküşte" olduğunu söyledi.

Axel, ayrıca vatandaşlardan büyük bir destek gördüklerini bunun da büyük bir şeyin başlangıcı olacağını umduğunu söyledi.

Çiftçilerin yaptığı gösteriler, Almanya'nın genelini etkileyen daha büyük bir rahatsızlığın sadece bir belirtisi olarak görülüyor. Bir zamanlar ihracat pazarındaki patlamasıyla Avrupa'nın kalbindeki sanayi gücü olan ülkenin ekonomisi, pandemiden bu yana sadece %0.3 büyüyerek G7 ülkeleri arasında açık ara en kötü performansı sergiledi.

Yeşil enerji politikaları ve ısı pompalarının geniş çapta uygulanması gibi katı çevresel girişimler birçok kişi tarafından hoş karşılanmadı. Ayrıca, geçen yıl Almanya'nın 350,000'den fazla mülteci başvurusu alması ülkedebüyük bir politik gerilim kaynağı haline geldi.

Bu ekonomik ve toplumsal fırtınanın içine giren aşırı sağcı Alternatif for Deutschland (AfD) partisi, eleştirmenlere göre çiftçi gösterilerine "sızıyor." Geçen pazar günü yapılan bir YouGov anketine göre, Almanların neredeyse dörtte biri, %24'ü AfD'yi destekliyor.

Almanya, bir zamanlar verimli ve işleyen bir ülke olarak düşünülse de, şimdi ünlü otomobil ve makine ihracatının büyük bir sıkıntıda olduğu bir dönemden geçiyor. Alman otomobil üreticileri, 2022'de on yıl önceye göre neredeyse %40 daha az araç üretti.

Hanover ve diğer Alman şehirleri bu hafta tren şoförleri grevleri nedeniyle de felç oldu.

Almanya'da yaşanan çifti protestoları ve ekonomik çöküş ülkeyi 'Avrupa'nın Hasta Adamı' durumuna getirmeye başladı
Almanya'da yaşanan çifti protestoları ve ekonomik çöküş ülkeyi 'Avrupa'nın Hasta Adamı' durumuna getirmeye başladı
Almanya'da yaşanan çifti protestoları ve ekonomik çöküş ülkeyi 'Avrupa'nın Hasta Adamı' durumuna getirmeye başladı
Almanya'da yaşanan çifti protestoları ve ekonomik çöküş ülkeyi 'Avrupa'nın Hasta Adamı' durumuna getirmeye başladı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Almanya, Çiftçilik, Politika, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'da çiftçilerin protestoları ve ekonomik çöküş ülkeyi 'Avrupa'nın Hasta Adamı' durumuna getiriyor - Son Dakika


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