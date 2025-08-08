Almanya, İsrail\'e silah ihracatını durdurdu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'yi "tamamen işgal" planı, İsrail güvenlik kabinesinde onaylandı ve askerler sınıra yığılmaya başladı.

İŞGALİN BİTMESİ İÇİN 5 ŞART ÖNE SÜRDÜLER

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Gazze'de işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürüldü. Bu şartlar, "Hamas'ın silahsızlandırılması, 20'si hayatta olduğu düşünülen 50 rehinenin iade edilmesi, Gazze Şeridi'nin tamamen silahsız hale getirilmesi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını kontrol etmesi ile Hamas ve Filistin yönetimine alternatif sivil bir yönetimin kurulması" olarak belirlendi.

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, kararın "en güçlü şekilde kınandığını" ifade etti. Bakanlık, "Fundamentalist Netanyahu hükümetinin Filistinlilere karşı uyguladığı soykırımı sürdürmek ve işgali genişletmek için attığı her adım, uluslararası barış ve güvenliğe ağır darbe vurmakta" ifadelerini kullandı.

ALMANYA: SİLAH İHRACATINI ASKIYA ALDIK

İsrail'in Hamas'a karşı kendini savunma hakkı olduğunu öne süren Almanya Başbakanı Friederich Merz, "Hamas, Gazze'nin geleceğinde yer almamalı" dedi. Merz, Alman hükümetinin, Gazze'de kullanılabilecek herhangi bir askeri ekipman ihracatını ikinci bir emre kadar onaylamayacağını söyleyerek, "Gazze Şeridi'ndeki sivil nüfusun sürekli çektiği acılardan dolayı derin endişe duyuyorum" diye konuştu. Almanya Başbakanı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki operasyonları artırma planının ardından, Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek silahların İsrail'e ihracatının askıya alındığını duyurdu.

AVUSTRALYA: TEK YOL İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

İsrail'in topyekün işgaline ilk tepkiyi Avustralya verdi. Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrail'i "bu yola girmemeye" çağırdı. Wong, bu durumun yalnızca insani felaketi daha da kötüleştireceğini belirterek, "Kalıcı barışı güvence altına almak için tek yol iki devletli çözümdür, uluslararası tanınan sınırlar dahilinde, yan yana yaşayacak İsrail devleti ve bir Filistin devletidir" diye konuştu.

BELÇİKA İSRAİL BÜYÜKELÇİSİNİ ÇAĞIRDI

Belçika Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin işgal altındaki Gazze Şeridi'nin tamamını askeri olarak ele geçirme planı nedeniyle, İsrail'in Brüksel Büyükelçisini çağırdı.

HOLLANDA: YANLIŞ ADIM, YARDIMCI OLMAYACAK

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, "Netanyahu hükümetinin Gazze'deki İsrail operasyonlarını yoğunlaştırma kararı yanlış bir adım" dedi. Veldkamp, Gazze'deki insani durumun felaket boyutunda olduğunu ve acil iyileştirme gerektiğini söyleyerek, "Bu karar bunun gerçekleşmesini sağlamayacak ve rehinelerin eve dönüşüne de yardımcı olmayacak" diye ekledi.

İNGİLTERE: KAN GÖLÜ YARATACAK

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail'in kararının yanlış olduğunu belirterek, Netanyahu hükümetini, kararı yeniden gözden geçirmeye çağırdı. Starmer, "İsrail hükümetinin Gazze'deki saldırılarını daha da şiddetlendirme kararı yanlıştır. Bu eylem, çatışmayı sonlandırmaya ya da rehinelerin serbest bırakılmasını garanti altına almaya yardımcı olmayacak. Yalnızca daha fazla kan gölü yaratacak" dedi. İngiltere geçtiğimiz haftalarda, eylül ayındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacağını açıklamıştı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER: ACİLEN DURDURULMALI

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail hükümetinin işgal altındaki Gazze Şeridi'nin tamamını askeri olarak ele geçirme planının acilen durdurulması gerektiğini belirtti. Türk, İsrail'in bu planının, bugüne kadar elde edilen tüm kanıtlara göre, bu şiddet tırmanışının, daha fazla kitlesel zorla yerinden edilmelerin yanı sıra daha fazla ölüm, dayanılmaz acı, anlamsız yıkım ve vahşet suçlarına yol açacağını bildirdi.

ÇİN: GAZZE, FİLİSTİN HALKININDIR

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü AFP haber ajansına yaptığı açıklama, Çin, kararı ciddi endişelerle karşıladı. Açıklamada, "Gazze Filistin halkına aittir ve Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır" denildi.

İSVEÇ: ULUSLARARASI HUKUKUN İHLÂLİ

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmr Stenergard, İsrail'in Gazze topraklarını ilhak etme planının uluslararası hukuku ihlâl ettiğini ve büyük endişe kaynağı olduğunu belirtti.

İSPANYA: YALNIZCA DAHA FAZLA ACI GETİRİR

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, "İsrail hükümetinin Gazze'deki işgali genişletme kararını sert şekilde kınıyoruz. Bu yaşlnızca daha fazla yıkım ve acı getirir" dedi.