Almanya\'dan Türkiye\'ye skandal PKK/YPG çağrısı: Operasyon DAEŞ\'e alan açar

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"PKK/YPG'YE OPERASYON DAEŞ'E ALAN AÇAR"

Türkiye'yi PKK/ YPG'ye karşı yapılacak bir operasyondan kaçınmaya davet eden Baerbock, "Bölgede yaşanacak çatışmanın DAEŞ ve benzeri örgütlere alan açacağını" savundu. Böyle bir durumun Suriye, Türkiye ve Avrupa için bir güvenlik tehdidi oluşturacağını belirten Baerbock, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini, "Daha önce İran ve Rusya örneğinde olduğu gibi üçüncü tarafların ülkede yine dolaplar çevirmesinin" kabul edilemeyeceğini söyledi.

"DAEŞ'E KARŞI CESUR MÜCADELENİN SEMBOLÜ"

Baerbock, "Her ülke gibi Türkiye de terörizmden kurtulmak istiyor. Ancak bu, Kürtlerin yeniden yerinden edilmesi veya şiddetin artması için bir bahane olamaz" diye konuştu. PKK/YPG'nin, "Suriye'de DAEŞ'in geri püskürtülmesinde kilit bir rol oynadığını" savunan Baerbock, Kobani bölgesinin "Kürtlerin DAEŞ'e karşı cesur mücadelesinin sembolü" olduğunu iddia etti.

"RADİKAL GÜÇLERİN YENİDEN ORTAYA ÇIKMAMASI HAREKETE GEÇMELİYİZ"

Uuslararası toplumun ortak bir sorumluluk taşıdığını ifade eden Baerbock, "Yeni şiddet dalgalarının önlenmesi, radikal güçlerin yeniden ortaya çıkmaması ve insanların güvenlik içinde yaşayabilmesi için harekete geçmeliyiz" çağrısında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de Beşar Esad rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesiyle birlikte Suriye Milli Ordusu (SMO), PKK/YPG'nin kontrolündeki Tel Rıfat ve Münbiç'i ele geçirmişti.Son olarak SMO'nun Kobani'ye operasyon hazırlığında olduğu öne sürülmüştü.