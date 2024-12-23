Almanya'dan Türkiye'ye skandal PKK/YPG çağrısı: Operasyon DAEŞ'e alan açar - Son Dakika
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Dünya

Almanya'dan Türkiye'ye skandal PKK/YPG çağrısı: Operasyon DAEŞ'e alan açar

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Türkiye'yi PKK/YPG'ye karşı yapılacak bir operasyondan kaçınmaya davet ederek, "Bölgede yaşanacak çatışmanın DAEŞ ve benzeri örgütlere alan açacağını" iddia etti.

23.12.2024 21:43  Güncelleme: 22:09
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"PKK/YPG'YE OPERASYON DAEŞ'E ALAN AÇAR"

Türkiye'yi PKK/ YPG'ye karşı yapılacak bir operasyondan kaçınmaya davet eden Baerbock, "Bölgede yaşanacak çatışmanın DAEŞ ve benzeri örgütlere alan açacağını" savundu. Böyle bir durumun Suriye, Türkiye ve Avrupa için bir güvenlik tehdidi oluşturacağını belirten Baerbock, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini, "Daha önce İran ve Rusya örneğinde olduğu gibi üçüncü tarafların ülkede yine dolaplar çevirmesinin" kabul edilemeyeceğini söyledi.

Almanya'dan Türkiye'ye skandal PKK/YPG çağrısı: Operasyon DAEŞ'e alan açar

"DAEŞ'E KARŞI CESUR MÜCADELENİN SEMBOLÜ"

Baerbock, "Her ülke gibi Türkiye de terörizmden kurtulmak istiyor. Ancak bu, Kürtlerin yeniden yerinden edilmesi veya şiddetin artması için bir bahane olamaz" diye konuştu. PKK/YPG'nin, "Suriye'de DAEŞ'in geri püskürtülmesinde kilit bir rol oynadığını" savunan Baerbock, Kobani bölgesinin "Kürtlerin DAEŞ'e karşı cesur mücadelesinin sembolü" olduğunu iddia etti.

"RADİKAL GÜÇLERİN YENİDEN ORTAYA ÇIKMAMASI HAREKETE GEÇMELİYİZ"

Uuslararası toplumun ortak bir sorumluluk taşıdığını ifade eden Baerbock, "Yeni şiddet dalgalarının önlenmesi, radikal güçlerin yeniden ortaya çıkmaması ve insanların güvenlik içinde yaşayabilmesi için harekete geçmeliyiz" çağrısında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de Beşar Esad rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesiyle birlikte Suriye Milli Ordusu (SMO), PKK/YPG'nin kontrolündeki Tel Rıfat ve Münbiç'i ele geçirmişti.Son olarak SMO'nun Kobani'ye operasyon hazırlığında olduğu öne sürülmüştü.

Almanya\'dan Türkiye\'ye skandal PKK/YPG çağrısı: Operasyon DAEŞ\'e alan açar

Uluslararası İlişkiler, Operasyon, Güvenlik, Politika, Türkiye, Almanya, Dünya, YPG, PKK, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'dan Türkiye'ye skandal PKK/YPG çağrısı: Operasyon DAEŞ'e alan açar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Behzat null:
    HOŞT KÖPEK... Sen kim oluyorsun da Türkiye'ye rota çizmeye kalkıyorsun? 22 2 Yanıtla
  • sezai duran:
    Sanane sanane sannannneeeeeee 19 2 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    ne terör örgütü severmiş bunlar arkadaş ya , adam gibi dünya ülkeleri bir araya gelip örgütleri temizlemekten kaçınıp biri bir örgütü, diğeri öbür örgütü kullanmalar, bitmediler ya, herkes işine baksın 19 1 Yanıtla
  • OMAR DAYI:
    terörün arka bahçeleri sizi siee 18 1 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    İtler başladı havlamaya 16 1 Yanıtla
  • Erkan null:
    vay anam vay PKK ya dokunma d eas canlanmasin bunlara daniscaz sanki 11 1 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Bu kahbeller zamanında PKK ya karşı kullanıyoruz diye G3 mermisi ne. bile ambargo uygulayanlar dalkavuk lar Şükür şimdi bırak mermiyi silahı yapiyoruz Şükür ler olsun 7 1 Yanıtla
  • Mesut Sav:
    Bizim teröristler iyidir mi demek istiyor. Terör örgütlerinin hepsi birdir. Deaş neyse ypg odur. Terörle mücadeleye devam. 4 1 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    daes e alan acavak sizi kurtaracagiz diye biz mi ölelim ? 4 0 Yanıtla
  • ramazan bacı:
    Bizi salakmı zannediyor bunlar amaç Türkiyeye darbe vurmak bizde yiyoruz vay ahmaklar. 1 0 Yanıtla
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