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Almanya gazetesinin hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İletişim Başkanlığı var - Son Dakika

Almanya gazetesinin hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İletişim Başkanlığı var

Son Güncelleme: 05.11.2023 17:42

Alman Stuttgarter Zeitung Gazetesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve İletişim Başkanlığı'nı hedef alan bir yazı kaleme alındı. İsrail yanlısı yazıda ''Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ona bağlı İletişim Başkanlığı bugünlerde İsrail'e yönelik sözlü saldırılardan çekinmiyor.'' ifadelerine yer verildi.

Almanya'da yayın yapan Stuttgarter Zeitung Gazetesi'nde, Anne Pollmann imzalı "Orta Doğu Çatışmasında Erdoğan… İstekli Bir Arabulucudan Körükleyiciye Dönüşmek" başlıklı yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İletişim Başkanlığı hedef alındı.

"İSRAİL'E SÖZLÜ SALDIRILARDAN ÇEKİNMİYOR"

Yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in Gazzelilere yönelik katliamlarına sert tepki vermesine değinilerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İletişim Başkanlığı İsrail'e yönelik sözlü saldırılardan çekinmiyor" ifadeleri yer aldı.

Almanya gazetesinin hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İletişim Başkanlığı var

İşte Stuttgarter Zeitung Gazetesi'nde Anne Pollmann imzalı yayımlanan yazıdan bazı kısımlar:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İletişim Başkanlığı bugünlerde İsrail'e yönelik sözlü saldırılardan çekinmiyor."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ile Hamas arasındaki savaşta arabuluculuk yapmak istiyordu. Ancak şimdi söylemini artırıyor ve açık niyetli bir şekilde İsrail Başbakanı Netanyahu ile temasını kesiyor.

"HAMAS'I 'KURTULUŞ ÖRGÜTÜ' OLARAK NİTELENDİRİYORLAR"

Barbarlık, savaş suçları, etnik temizlik; Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ona bağlı İletişim Başkanlığı bugünlerde İsrail'e yönelik sözlü saldırılardan çekinmiyor. İsrail'e yönelik 1.400'den fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının ardından Erdoğan, İslamcı Hamas'ı 'terör örgütü değil', 'kurtuluş örgütü' olarak nitelendirdi. Ankara açısından Orta Doğu'daki savaşın şamar oğlanı belli. Türk Devlet Başkanı, Gazze Şeridi'nde şu anda yaklaşık 9.500 Filistinli kurbana duyulan empatiyi ifade etmekten çok daha fazlasıyla meşgul.

"ERDOĞAN, SÜREKLİ ATEŞKES VE BARIŞ ÇAĞRISINDA BULUNUYOR"

Erdoğan'ın açıklamaları dikkat çekiyor. Örneğin, Körfez ülkelerinden çoğunlukla daha diplomatik sesler yükseldi. Ancak Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ciddi bir şekilde çatışmayı daha da tırmandırmak istemesi pek olası değil. Sürekli ateşkes ve barış müzakereleri çağrısında bulunuyor.

Batı, şu ana kadar NATO ülkesinin Devlet Başkanı'nı büyük ölçüde görmezden gelmiş gibi görünüyor. Kasım ayı ortasında Erdoğan'ın Almanya'yı ziyaret etmesi planlanıyor."

Recep Tayyip Erdoğan, Almanya, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya gazetesinin hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İletişim Başkanlığı var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya gazetesinin hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İletişim Başkanlığı var - Son Dakika
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