Almanya, İsrail'in zulmüne daha fazla sessiz kalamadı! Saldırıları kınadılar

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İsrail 24 gündür Gazze'yi aralıksız bombalarken diğer yandan da işgal ettiği Batı Şeria'daki Filistinlilere eziyet ediyor. Sık sık İsrail'e destek açıklaması yapan Almanya ise bu kez İsrail'in Batı Şeria'daki şiddetini kınadı.

GAZZE YERLE BİR EDİLDİ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Okulları, evleri, camileri bombalayan İsrail son olarak da sivillerin sığındığı bir hastaneyi vurmuş ve yüzlerce insanı katletmişti. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 8 binden fazla insanın can verdiğini açıkladı.

ALMANYA'DAN "ÖNLEM ALIN" ÇAĞRISI

İsrail diğer yandan işgal ettiği Batı Şeria'da da Filistinlilere zulmediyor. Bölgede gerginlik sürerken Almanya Dışişleri Bakanlığı, her zaman koşulsuz destek verdiği İsrail'e çağrıda bulundu. Yapılan açıklamada, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik şiddeti kınandı. Bakanlık, saldırılar için İsrail hükümetini önlem almaya çağırdı.

Bakanlık Sözcüsü, "Filistinli ailelerin onlarca yıldır yaşadıkları yerde kalabilmeleri ve can ve mal korkusu nedeniyle atalarının evlerini terk etmek zorunda kalmamaları sağlanmalıdır" dedi.

BAŞBAKAN "ALMANYA'NIN YERİ, İSRAİL'İN YANIDIR" DEMİŞTİ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Gazze saldırılarının ardından İsrail'i ziyaret etmişti. Burada Netanyahu ile ortak basın toplantısında konuşan Olaf Scholz, "Geçen hafta Federal Meclis'te de söylediğim gibi, zor zamanlarda Almanya'nın tek yeri vardır, o da İsrail'in yanıdır" demişti.