Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek - Son Dakika
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Dünya

Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek

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Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Almanya'da bugün itibarıyla geçici olarak uygulamaya konan sınır kontrollerinin genişletilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Sınır kontrollerinin güvenli, düzenli ve yasal girişin sağlanmasını hedeflediğini belirten büyükelçilik açıklamada, ''Türkiye için vize verme süreci normal şekilde işlemeye devam edecek ve bu durumdan etkilenmeyecektir.'' ifadelerini kullandı.

16.09.2024 20:06  Güncelleme: 20:34
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Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Almanya'da bugün itibarıyla geçici olarak uygulanacak sınır kontrollerinin güvenli, düzenli ve yasal girişin sağlanmasını hedeflediğini belirterek, "Türkiye için vize verme süreci normal şekilde işlemeye devam edecek ve bu durumdan etkilenmeyecektir." ifadesini kullandı.

ALMANYA, SINIR KONTROLLERİNİ ARTIRIYOR

Büyükelçilik, Almanya'da bugün itibarıyla geçici olarak uygulanacak sınır kontrolleriyle ilgili X sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, bugünden itibaren Almanya sınırlarında güvenlik ve göç politikası nedenleriyle geçici sınır kontrolleri yapılacağı belirtilerek, bu kontrollerin ülkeye giriş izni olmayan kişilerin girişlerine müsaade edilmemesine imkan tanıyacağı kaydedildi.

"TÜRKİYE İÇİN VİZE VERME SÜRECİ NORMAL ŞEKİLDE DEVAM EDECEK"

Bu tedbirin Avrupa Birliği hukuku ile uyumlu olduğu ve Şengen ortaklarına önceden duyurulduğu aktarılan açıklamada, Almanya'ya güvenli, düzenli ve yasal girişin sağlanmasının bu kararın temel hedefi olduğu vurgulandı. Açıklamada, sınırlar arasında seyahat etmenin hala mümkün olduğuna ve bekleme sürelerinin oluşmamasına özen gösterileceğine işaret edilerek, "Türkiye için vize verme süreci normal şekilde işlemeye devam edecek ve bu durumdan etkilenmeyecektir." ifadesi kullanıldı.

Almanya, bir süredir Avusturya, İsviçre, Çekya ve Polonya sınırlarında başlattığı kontrolleri, Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika ve Danimarka'yı da kapsayacak şekilde genişlettiğini açıklamıştı. Buna gerekçe olarak düzensiz göçle mücadeleyi gösteren Almanya İçişleri Bakanlığı, sınır kontrollerinin Almanya ile bu ülkeler arasında işe gidip gelenlerin günlük yaşamları, ticaret ve seyahatleri üzerinde mümkün olduğunca az etki yaratmasını sağlamak için çaba gösterileceğini ifade etmişti.

Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek

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Son Dakika Dünya Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Talat Yelbuz:
    SOKMAYIN BIZIMKILERI DE 39 9 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    alalamanya bitmis gelmeyin. aciz biz burda. turrkiye ucuyor. 32 6 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Almanya’da hayat pahalı gelmeyin. Kurulu düzen olmazsaydı bir tane Almancı kalmaz Almanya’da hayat çok pahalı Almanya’da 23 12 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    istenilmeyen yere gitme kardeşim 27 2 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Sanki.vize veriyorduda .laf 20 3 Yanıtla
  • Beykozlu:
    iyi yapıyorlar 20 0 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Habere bak. Almanya sanki Türkiye ye ayrıcalık tanımış gibi . 14 0 Yanıtla
  • Adem Emisen:
    kurulu düzenim olmasaydı hemen gelirdim 9 4 Yanıtla
    Serdar null:
    sallama be kardeş 2 0
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