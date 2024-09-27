Yalanlama gecikmedi! "Almanya, binlerce Türk'ü geri gönderecek" iddiası ortalığı karıştırdı - Son Dakika
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Dünya

Yalanlama gecikmedi! "Almanya, binlerce Türk'ü geri gönderecek" iddiası ortalığı karıştırdı

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Berlin ve Ankara'nın Almanya'ya iltica talebinde bulunan Türk vatandaşlarının iadesi konusunda anlaştığı iddia edildi. Alman basınında yer alan haberlere göre, Almanya'nın her hafta 500 sığınmacı Türk'ü iade edeceği, buna karşılık Türk vatandaşlarının vize işlemlerinin hızlandırılacağı belirtildi. Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise yaptığı açıklamada, iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti.

27.09.2024 22:25  Güncelleme: 22:38
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Almanya ile Türkiye arasında yapılan anlaşmaya göre, her hafta 500 Türk'ün sınır dışı edilmesi karşılığında Türklere yönelik vize işlemlerinin hızlandırılacağı öne sürüldü. İddialara Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi.

"ALMANYA İLE TÜRKİYE, NEW YORK'TA ANLAŞTI" İDDİASI

Almanya'nın, iltica talebinde bulunan Türk sayısının son yıllarda artmasının ardından Ankara ile masaya oturduğu öne sürüldü. DW Türkçe'de yer alan habere göre, Almanya'da kalma hakkı bulunmayan yüzlerce Türk vatandaşının kademeli olarak Türkiye'ye geri gönderilmesinde mutabık kalındı. Buna göre, Türkiye'nin Almanya'dan her hafta 500 Türk sığınmacıyı geri kabul edeceği iddia edildi. Buna karşılık Almanya, Türk vatandaşlarının vize işlemlerini hızlandıracağı belirtildi.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ'NDEN YALANLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise yaptığı açıklamada iddiayı yalanladı: Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Alman basınında yer alan, "Almanya ile Türkiye anlaşmaya vardı. Her hafta Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan 500 Türk özel uçak seferleriyle Türkiye'ye gönderilecek" iddiası doğru değildir.

"VATANDAŞLARIMIZIN SINIR DIŞI EDİLMESİNE İLİŞKİN BİR UYGULAMAYA ONAY VERİLMEDİ"

Sayın Cumhurbaşkanımız ile Almanya Şansölyesi Scholz arasında 23 Eylül günü New York'ta yapılan görüşmede iddia edildiği bir konu gündeme gelmemiştir. Vatandaşlarımızın toplu olarak sınır dışı edilmesine ilişkin hiçbir uygulamaya onay verilmemiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Almanya Türklere vize vermeye hazır! Ancak sundukları şart birilerini üzecek
Almanya Türklere vize vermeye hazır! Ancak sundukları şart birilerini üzecek
Yalanlama gecikmedi! "Almanya, binlerce Türk\'ü geri gönderecek" iddiası ortalığı karıştırdı

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Son Dakika Dünya Yalanlama gecikmedi! 'Almanya, binlerce Türk'ü geri gönderecek' iddiası ortalığı karıştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Gökhan Sarıkaya:
    Ükle zaten toplama kampı gibi gönderin biz besleriz zaten almanya bile bizi kıskanıyor 90 12 Yanıtla
  • Yasin YILDIZ:
    deport edilen insanların bize tam olarak ne faydası var? Bir kere de milletin lehine bir karara imza atın 54 5 Yanıtla
  • Emrah Gündüz:
    Yanlış haber inanmam biz almaya değil vermeye çalışıyoruz 21 10 Yanıtla
  • Mahmut Yamaç:
    Sadece tatile gelmeye cesaret eden tüm gurbetçi vatansever kardeşlerimizi de temelli olarak gönderseler, vatan bayrak hasretini bitirmiş olurlar. 21 7 Yanıtla
  • Tahsin Derin:
    Almanya’da devlet yüksek vergiden dolayı büyük firmalara dış ülkelere gidiyo. Mesala benim çalıştığım iş yeri Merck e bağlı bizim orayıda cinliler satın aldı 01.01.2025 de devrediliyor Almanya bitiyor artık 5 17 Yanıtla
  • k K:
    Hukumet bu anlasmayla ayagina sikti. turist TR pahali olduğu icin zaten gelmez, almanyada calisip Tr ye döviz gönderenlerde TR ye gönderilirse o zaman döviz ucar devlet halk fakirlesir. 1 1 Yanıtla
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