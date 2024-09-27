Yalanlama gecikmedi! "Almanya, binlerce Türk\'ü geri gönderecek" iddiası ortalığı karıştırdı

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Almanya ile Türkiye arasında yapılan anlaşmaya göre, her hafta 500 Türk'ün sınır dışı edilmesi karşılığında Türklere yönelik vize işlemlerinin hızlandırılacağı öne sürüldü. İddialara Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi.

"ALMANYA İLE TÜRKİYE, NEW YORK'TA ANLAŞTI" İDDİASI

Almanya'nın, iltica talebinde bulunan Türk sayısının son yıllarda artmasının ardından Ankara ile masaya oturduğu öne sürüldü. DW Türkçe'de yer alan habere göre, Almanya'da kalma hakkı bulunmayan yüzlerce Türk vatandaşının kademeli olarak Türkiye'ye geri gönderilmesinde mutabık kalındı. Buna göre, Türkiye'nin Almanya'dan her hafta 500 Türk sığınmacıyı geri kabul edeceği iddia edildi. Buna karşılık Almanya, Türk vatandaşlarının vize işlemlerini hızlandıracağı belirtildi.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ'NDEN YALANLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise yaptığı açıklamada iddiayı yalanladı: Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Alman basınında yer alan, "Almanya ile Türkiye anlaşmaya vardı. Her hafta Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan 500 Türk özel uçak seferleriyle Türkiye'ye gönderilecek" iddiası doğru değildir.

"VATANDAŞLARIMIZIN SINIR DIŞI EDİLMESİNE İLİŞKİN BİR UYGULAMAYA ONAY VERİLMEDİ"

Sayın Cumhurbaşkanımız ile Almanya Şansölyesi Scholz arasında 23 Eylül günü New York'ta yapılan görüşmede iddia edildiği bir konu gündeme gelmemiştir. Vatandaşlarımızın toplu olarak sınır dışı edilmesine ilişkin hiçbir uygulamaya onay verilmemiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."