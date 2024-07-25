Aman Erdoğan görmesin! Elon Musk, Netanyahu'yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı
Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanan bir konuşma yaparken skandal görüntülere dikkat çeken bir isim de yansıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile defalarca bir araya gelip samimi görüntüler veren ABD'li milyarder Elon Musk'ın Netanyahu'nun konuşmasını büyük bir mutluluk içinde ve alkışlarla destek vererek izlediği görüldü.
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25.07.2024 12:25:20. #1.12#
SON DAKİKA: Aman Erdoğan görmesin! Elon Musk, Netanyahu'yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı - Son Dakika
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