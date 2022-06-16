Amazon'da kaybolan İngiliz gazeteci ve Brezilyalı uzman: Şüpheli, ikiliyi öldürdüğünü itiraf etti

İngiliz gazeteci Dom Phillips ve Brezilyalı uzman Bruna Pereira'nın Amazon ormanlarında yaptıkları araştırma sırasında kaybolmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan bir şüpheli, ikiliyi öldürüp gömdüğünü itiraf etti.

Olayla ilgili olarak iki erkek kardeş gözaltına alınmıştı.

Dedektif Eduardo Fontes, Amarildo da Costa de Oliveira adlı şüphelinin işlediği suçu detaylarıyla anlattığını ve polisleri ikiliyi gömdüğü bölgeye götürdüğünü belirtti.

Brezilya polisi, Interpol (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) ile birlikte cesetlere kimlik tespiti yapacak. Olayla ilgili olarak ek gözaltılar yapılması beklenirken, cinayetin sebebi hâlâ araştırılıyor.

Phillips ile Pereira son olarak Amazon Eyaleti'nin uzak bir bölgesi olan Javari'de görülmüştü. İkili 5 Haziran'da, kaçak balıkçılık ve madencilik gibi suçların işlendiği bu bölgede ortadan kayboldu.

Reuters cinayeti işlediğini itiraf eden şüphelinin, yerli halkın yaşadığı bölgede yasa dışı balıkçılıkla mücadele eden Pereira ile daha önceden çatışma yaşamış bir balıkçı olduğu bilgisini verdi.

57 yaşındaki Phillips, 10 yılı aşkın bir zamandır Brezilya'da yaşıyor ve özellikle Amazon yağmur ormanlarıyla ilgili haberleri ve araştırmalarıyla tanınıyordu. İngiliz Guardian ve Amerikan Washington Post gazeteleri için yazan Phillips, Amazonlarla ilgili yeni kitabı üzerine çalışıyordu.

İngiliz gazeteciye araştırmasında eşlik eden 41 yaşındaki Bruno Pereira ise yağmur ormanlarında yaşayan ve dış dünyayla ilişkisi çok az olan yerli kabile halkları konusunda uzmandı.

"Artık onlara veda edebiliriz"

Phillips'in eşi Alessandra Sampaio bir yazılı açıklama yaparak "Kesin teyitleri bekliyor olsak da, bu trajik sonuç Dom ve Bruno'nun nerede olduğunu bilmememizden kaynaklanan ısdıraba bir son verdi. Artık onları eve getirebilir ve onlara sevgiyle veda edebiliriz" ifadelerini paylaştı.

Sampaio "Bugün ayrıca adalet arayışımıza da başlıyoruz. Umarım ki soruşturmalar bütün şüpheleri ortadan kaldırır ve olanlara dair en kısa zamanda net cevaplar sağlar" diye devam etti.

Phillips'in eşi, kocasını arayan herkese "ama özellikle yerli halka ve Univaja"ya çok teşekkür etti.

İkilinin kaybolduğunu polise ilk haber veren, bölgenin yerli halkalarının derneği Univaja olmuştu.

"Tehdit edilmişlerdi"

Yerliler, Pereira'nın bölgedeki yasa dışı balıkçılığa karşı kampanya yürütmesinden ötürü, kaybolmadan birkaç gün önce tehditler aldığını belirtmişti.

Pereira'nın yasa dışı balıkçılık ve madencilikle ve uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili yaptığı çalışmalar nedeniyle geçmişte de çok kez ölüm tehdidi aldığı aktarılmıştı.

İngiliz gazetecinin başına gelenler, İngiltere hükümetinin olaya karşı tavrını da sorgulamaya açtı.

İktidardaki Muhafazakar Parti'den milletvekili olan eski başbakan Theresa May, hükümetin olaya "diplomatik öncelik" vermesi gerektiğini söyledi.

Javari bölgesi, Amazon ormanlarının Kolombiya ve Peru sınırına yakın bir bölgesi.

Dış dünyayla bağlantısı olmayan yerli kabilelerin birçoğunun yaşadığı bölge olmasının yanısıra, bölge yasa dışı avlanan balıkçılar, avcılar ve madenciler tarafından "işgal edilmiş" ve uyuşturucu kaçakçılığı için de kilit bir bölge.