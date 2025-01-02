Amazon\'un kurucusu Bezos\'un yatına gümrük memurları baskın yaptı

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Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un 500 milyon dolar değerindeki lüks yatı Koru'da, yılbaşı arifesinde St. Barts açıklarında gümrük memurları inceleme yaptı.

DailyMail'in özel görüntülerinde, dünyanın en büyük yelkenli yatı olarak bilinen 127 metrelik teknede görevlilerin üç saatten fazla süren bir denetim gerçekleştirdikleri görüldü.

İki erkek ve iki kadından oluşan ekip, güvertede dolaşarak yattakilerle, bu arada Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez ile de görüştü. Güneşlenmekte olan eski haber sunucusu Sanchez'in dinlenmesi, telsizi cebinde olan kadın görevlinin ziyaretiyle bölündü.

Kaynaklar, yapılan denetimin "rutin" olduğunu belirtti. İncelemenin amacı ve görevlilerin ne aradığı henüz bilinmiyor.

Görevliler gelmeden önce 55 yaşındaki Sanchez, arkadaşlarıyla ve eski NFL yıldızı Tony Gonzalez ile güvertede güneşleniyordu. Geniş kenarlı şapkası ve altın desenli bikinisiyle dikkat çeken Sanchez, şezlongda dinlendi ve arkadaşlarıyla sohbet etti.

48 yaşındaki eski futbolcu Gonzalez ise arkadaşlarıyla alt güverteden denize atladı.

DÜĞÜN PLANLAMALARI

Bezos ve Sanchez, Mayıs 2023'te aynı mega yatta nişanlanmıştı. Çiftin Noel'den sonraki hafta sonu Aspen'de evleneceğine dair haberler çıksa da Bezos bu iddiaları yalanladı.

Sanchez, geçen ay Today Show'da gelinliğini aldığını açıklamıştı. Kasım ayında Vogue'a verdiği röportajda ise henüz düğün planlamasına başlamadığını, "Büyük mü olacak? Yurt dışında mı olacak? Henüz bilmiyoruz" demişti.

Bezos'a düğün hazırlıklarına katılıp katılmayacağı sorulduğunda ise "Tanrım, hayır. O kadar aptal görünüyor muyum?" yanıtını vermişti.