Amber Heard - Johnny Depp davası: Heard karar sonrası ilk kez konuştu - Son Dakika
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Amber Heard - Johnny Depp davası: Heard karar sonrası ilk kez konuştu

14.06.2022 07:08
Amber Heard - Johnny Depp davası: Heard karar sonrası ilk kez konuştu

Eski eşi Johnny Depp'in kendisine açtığı "karalama" davasını kaybeden ve dava süreci canlı olarak milyonlarca kişi tarafından takip edilen oyuncu Amber Heard, karar sonrası ilk kez Amerikan NBC televizyonuna konuştu.

Eski eşi Johnny Depp'in kendisine açtığı "karalama" davasını kaybeden ve dava süreci canlı olarak milyonlarca kişi tarafından takip edilen oyuncu Amber Heard, karar sonrası ilk kez Amerikan NBC televizyonuna konuştu.

Heard davanın sosyal medyada "adil bir şekilde temsil edilmediğini" savundu.

NBC'nin tamamı bu hafta yayınlanacak olan röportajdan yayınladığı kısa bölümde Heard "Hiç kimsenin benim hakkımda ne düşündüğünü ya da kendi şahsi evimde, evliliğimde, kapalı kapılar ardından yaşananlara dair yargılarını önemsemiyorum. İnsanların bunları bilmesi gerektiğini de düşünmüyorum, bu yüzden bunları kişisel algılamıyorum. Ancak bütün bu nefret ve kötü sözleri hak ettiğimi, yalan söylediğimi düşünen insanlar bile gözlerimin içine bakarak bu davanın sosyal medyada adil bir şekilde temsil edildiğini söyleyemez. Bana bunun adil olduğunu söyleyemezsiniz" dedi.

Heard kararından ve Depp'in söylediklerine inanmalarından ötürü jüriyi suçlamadığını da ekledi,

ABD'nin Virginia eyaletinde görülen ve 3 hafta süren dava sonunda mahkeme, Heard'ün ev işi şiddet iddialarının "karalayıcı ve yanlış" olduğuna karar vermişti.

Canlı yayınlanan davayı milyonlarca kişi takip etmiş, sosyal medya platformlarında, özellikle TikTok'ta Depp'in bazı videoları milyarlarca kez izlenmişti.

Süreç boyunca sosyal medyada Heard'e karşı nefret dolu paylaşımlar yapıldı.

NBC sunucusu Savannah Guthrie'nin jürinin kendisinin yalan söylediğine hükmetmesini hatırlatması üzerine Heard "Nasıl bu sonuca ulaşabilirler? Nasıl 3 buçuk hafta boyunca beni dinledikten sonra ağzımdan çıkan tek bir kelimeye inanmazlar? Onları suçlamıyorum, hatta anlıyorum. O [Johnny Depp] çok sevilen bir isim ve insanlar onu tanıyormuş gibi hissediyor. O çok iyi bir aktör" dedi.

Evlilikleri nasıl mahkemeye taşındı?

Depp, Heard'ün 2018'de Washington Post'a yazdığı makalede isim vermeden ev içi şiddet mağduru olduğunu söylemesi üzerine eski karısına iftira davası açtı ve 50 milyon dolar tazminat istedi.

Heard de ona karşı dava açarak 100 milyon dolar tazminat talep etti..

Haziran ayı başında kararını açıklayan jüri, Heard'in evlilikleriyle ilgili iddialarının yanlış' olduğunu belirterek Depp dışındaki insanlara da iftira niteliğinde olduğunu belirtti.

Aynı zamanda Heard'in hareketlerinin 'kötü niyet' taşıdığını aktardı. Jüri makaleden ötürü gördüğü zararın karşılanması için Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

Öte yandan mahkeme Heard'in Depp'e karşı öne sürdüğü karalama suçlamasından ikisinde haksız olduğuna, ancak birinde haklı olduğuna karar verildi.

Jüri, Depp'in avukatı Adam Waldman aracılığıyla Heard'e iftira attığına karar verdi, bu yüzden Heard'ün 2 milyon dolar tazminat almasına hükmedildi.

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Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Amber Heard - Johnny Depp davası: Heard karar sonrası ilk kez konuştu - Son Dakika

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