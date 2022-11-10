Düğünde damadın annesi tarafından tercih edilen kıyafet ortalığı karıştırdı - Son Dakika
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Düğünde damadın annesi tarafından tercih edilen kıyafet ortalığı karıştırdı

10.11.2022 14:30
Düğünde damadın annesi tarafından tercih edilen kıyafet ortalığı karıştırdı

Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen bir düğünde damadın annesinin tercih ettiği derin dekolteli kıyafet, tartışma yarattı. Sosyal medya kullanıcıları konuyla ilgili ikiye bölündü.

ABD'de düzenlenen bir düğünde kaydedilen fotoğraf, sosyal medya paylaşım platformu Reddit'i birbirine kattı. Bir kilisede gerçekleştirilen düğünde beyaz gelinlikli bir kadının yanında görülen bir başka kadının damadın annesi olduğu öne sürüldü.

"RAHATSIZ EDİCİ BİR KIYAFET TERCİHİ"

İsmi açıklanmayan ve yüzü görülmeyen kadın V-şeklinde derin bir göğüs dekoltesi tercih ederken siyah elbisesinin de mini etekten oluştuğu anlaşılıyor. Bu fotoğrafın paylaşılmasından sonra büyük bir tartışma başlarken, kullanıcılar "kayınvalidenin" tercihinin rahatsız edici olduğunu söyledi.

"DÜĞÜNDE REZALET" DENİLEREK PAYLAŞILDI

Bir kullanıcı, "Derin göğüs dekoltesi ve mini etekle birlikte bu elbise ile resmen şov çalmaya çalışmış" yorumunu yaparken diğer bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu kıyafet ile cezbedici bir şekilde cenazeye gidiyormuş gibi görülüyor" dedi.

Öte yandan bir Reddit abonesi de, "En azından beyaz giyinmemiş" yorumunu yaptı. "Düğünde rezalet" forumunda paylaşılan fotoğrafta damadın annesinin kıyafeti uygun bulunmadı. Bir kullanıcı, "Resmen 'bana ilgi gösterin' diye bağırıyor" ifadesini kullandı.

İşte o fotoğraf:

Düğünde damadın annesi tarafından tercih edilen kıyafet ortalığı karıştırdı
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Yaşam, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Düğünde damadın annesi tarafından tercih edilen kıyafet ortalığı karıştırdı - Son Dakika


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