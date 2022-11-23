Damadın düğün sırasında yaptığı itiraf hem gelini hem de konukları utandırdı
23.11.2022 12:47
Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen bir düğün sırasında Ian Young adlı damat, gelin ile tanışma hikayelerini anlattı. Damadın "İlk günden ilişkiye girdik" şeklinde ifadeler kullanması hem gelini hem de salondaki konukları utandırdı.
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23.11.2022 14:48:34. #1.13#
SON DAKİKA: Damadın düğün sırasında yaptığı itiraf hem gelini hem de konukları utandırdı - Son Dakika