Damadın düğün sırasında yaptığı itiraf hem gelini hem de konukları utandırdı - Son Dakika
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Damadın düğün sırasında yaptığı itiraf hem gelini hem de konukları utandırdı

23.11.2022 12:47

Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen bir düğün sırasında Ian Young adlı damat, gelin ile tanışma hikayelerini anlattı. Damadın "İlk günden ilişkiye girdik" şeklinde ifadeler kullanması hem gelini hem de salondaki konukları utandırdı.

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Damatlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Damadın düğün sırasında yaptığı itiraf hem gelini hem de konukları utandırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Damadın düğün sırasında yaptığı itiraf hem gelini hem de konukları utandırdı - Son Dakika
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