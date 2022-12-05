Kocasıyla müstehcen video çekip paylaştı! Bir detayı atlayınca başı fena belaya girdi - Son Dakika
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Kocasıyla müstehcen video çekip paylaştı! Bir detayı atlayınca başı fena belaya girdi

05.12.2022 16:10
Kocasıyla müstehcen video çekip paylaştı! Bir detayı atlayınca başı fena belaya girdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde sekizinci sınıfların dersine giren fen bilimleri öğretmeni Samantha Peer, kendisi gibi öğretmen olan kocası ile sınıfta cinsel ilişkiye girip görüntüyü müstehcen sitede sattı. Bir öğrencinin videoyu görüp durumu okul yönetimine bildirmesi üzerine, öğretmen ve kocası hakkında soruşturma açıldı. Çift, yönetim tarafından anında işten kovuldu.

Samantha Peer, yaptığı açıklamada kendisi ve kocasının çalıştığı okul tarafından kendilerine çok düşük bir maaş verildiğini, verilen maaşın geçinmeleri için yeterli olmadığı için, kocası ile beraber cinsel içerikli videolar satıp para kazanmak zorunda kaldıklarını söyledi.

HERKESİ ENGELLEDİĞİNİ SANDI

Yaz ayında cinsel içerikli videolar çekmeye başlayan öğretmen, müstehcen sahte isim kullandığını, ifşa olmamak için Arizona bölgesinde oturan herkesi engellediğini fakat, nasıl olduysa bir öğrencisinin kendisini ve kocasını tanıyıp videoyu diğer öğrenciler ve okul yönetimine attığını söyledi.

Kocasıyla müstehcen video çekip paylaştı! Bir detayı atlayınca başı fena belaya girdi

ÖMÜR BOYU MESLEKTEN MEN CEZASI ALABİLİR

Öğretmen ayrıca kocası ile sınıfta ders saatleri dışında veya hafta sonu öğrencilerin okulda olmadığı zamanlarda video çektiğini söyledi. Öğretmen ve kocası hakkında soruşturma devam ediyor. İkisi de ömür boyu meslekten men cezası alabilir.

Kocasıyla müstehcen video çekip paylaştı! Bir detayı atlayınca başı fena belaya girdi
Kocasıyla müstehcen video çekip paylaştı! Bir detayı atlayınca başı fena belaya girdi
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Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kocasıyla müstehcen video çekip paylaştı! Bir detayı atlayınca başı fena belaya girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocasıyla müstehcen video çekip paylaştı! Bir detayı atlayınca başı fena belaya girdi - Son Dakika
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