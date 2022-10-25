Gece eve gelen kızının otomobilinde plastik kelepçe bulan baba, nedenini öğrenince yıkıldı - Son Dakika
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Gece eve gelen kızının otomobilinde plastik kelepçe bulan baba, nedenini öğrenince yıkıldı

25.10.2022 10:42

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir adam, geceleri işten eve 3 sularında dönen kızının arabasına her gün siyah plastik kelepçe bırakıldığını tespit etti. Bu durumu polis olan kardeşine soran baba, nedenini öğrenince yıkıldı. Çünkü polis kardeşi, bunun genelde fuhuş tacirleri tarafından yapılan bir numara olduğunu ve kızın savunmasız olduğunu simgelemek adına arabaya bırakıldığını anlattı.

ABD'de yaşayan bir adamın sosyal medya hesabından paylaştığı video, kısa süre içerisinde viral olarak milyonlarca izlenme aldı. Adam, videoda her gece eve 3 sularında gelen kızının arabasında fark ettiği kelepçeyle ilgili durumu anlattı.

HEMEN KARDEŞİNE SORDU

Adam, kızının aracında siyah bir kelepçe bulmasının ardından bu konuyu kızına sordu ve kızından "Her gece orada buluyorum, kesip atıyorum" cevabını aldı. Endişeli baba daha sonra bu durumu polis olan kardeşiyle görüştü.

Gece eve gelen kızının otomobilinde plastik kelepçe bulan baba, nedenini öğrenince yıkıldı

FUHUŞ TACİRLERİNİN YENİ NUMARASI

Polis amca ise yeğeninin tehlikede olduğunu belirterek, bunun nedenini anlattı. Polis amca, guhuş tacirlerinin artık yeni bir numara benimsediğini ve siyah kelepçeler aracılığıyla kendi aralarında mesajlaştıklarını dile getirdi. Buna göre siyah kelepçe takılan araçlardaki kişilerin, savunmasız olduğuna ve kaçırılabileceğine işaret etti.

AİLELERE UYARIDA BULUNDU

Kardeşinden durumun ciddiyeti hakkında bilgi alan baba ise çektiği videoda tüm ailelerin dikkatli olması uyarısında bulundu.

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Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gece eve gelen kızının otomobilinde plastik kelepçe bulan baba, nedenini öğrenince yıkıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gece eve gelen kızının otomobilinde plastik kelepçe bulan baba, nedenini öğrenince yıkıldı - Son Dakika
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