Akılalmaz olay Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana geldi. Afrika kökenli olduğu iddia edilen bir kadın, işinden evine döndü. Eve girdikten sonra ise garip bir şekilde yatak odasından sesler geldiğini fark etti.
Kocasının kendisini aldattığından şüphelenen kadın hemen odaya daldı. Şüphesinde haklı çıkmıştı ancak kocasının kendisini aldattığı kişi daha büyük bir şaşkınlık yarattı. Çünkü kocasının yatağındaki kişi bizzat kendi annesiydi.
Uğradığı ihaneti kanıtlamak isteyen kadın, hemen telefonuna sarılarak o anları kayda aldı. Bu sırada annesinin durumu açıklamaya çalıştığı görüldü ancak genç kadın sinirden annesini dinlemedi. Sosyal medyada da yayılan görüntüler saatler içinde milyonlarca izlenme aldı.
Son Dakika › Dünya › İşinden evine giden kadın, ses gelen odaya girince kocası ve annesini aynı yatakta bastı - Son Dakika