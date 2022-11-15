Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir evin güvenlik kamerasına yansıyan olayın görüntüleri izleyenleri hayrete düşürdü.
Evlerinin önünde oynayan küçük bir çocuğa, karşı yoldaki köpek saldırmaya başladı. Süratle küçük çocuğun üzerine koşan köpeği, evin köpeği uzaklaştırdı.
Korku dolu anlar, evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Evin köpeğinin küçük çocuğu kurtardığı anların görüntüsü yüz binlerce kez izlendi.
Son Dakika › Dünya › Koca ülkeyi hayrete düşüren mucize! Köpeğin yaptıklarına kimse inanamadı - Son Dakika