Koca ülkeyi hayrete düşüren mucize! Köpeğin yaptıklarına kimse inanamadı - Son Dakika
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Koca ülkeyi hayrete düşüren mucize! Köpeğin yaptıklarına kimse inanamadı

15.11.2022 18:17
Koca ülkeyi hayrete düşüren mucize! Köpeğin yaptıklarına kimse inanamadı

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir evin önünde köpeklerin saldırdığı çocuk, evin köpeği tarafından mucize şekilde kurtarıldı. O anları izleyenler duygusal dakikalar yaşadı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir evin güvenlik kamerasına yansıyan olayın görüntüleri izleyenleri hayrete düşürdü.

KÜÇÜK ÇOCUĞU KARŞI SALDIRIYA GEÇTİLER

Evlerinin önünde oynayan küçük bir çocuğa, karşı yoldaki köpek saldırmaya başladı. Süratle küçük çocuğun üzerine koşan köpeği, evin köpeği uzaklaştırdı.

EVİN KÖPEĞİNDEN BÜYÜK KAHRAMANLIK

Korku dolu anlar, evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Evin köpeğinin küçük çocuğu kurtardığı anların görüntüsü yüz binlerce kez izlendi.

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