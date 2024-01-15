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Yemen Kıyılarında Amerikan Ticaret Gemisine Füze Saldırısı - Son Dakika
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Yemen Kıyılarında Amerikan Ticaret Gemisine Füze Saldırısı

Yemen kıyılarında bir Amerikan ticaret gemisi, bir füze saldırısına uğradı. İngiliz ordusu saldırıyı doğruladı. Olayın detayları henüz belirsizken, saldırının arkasındaki kişi veya kişilerin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Yemen Kıyılarında Amerikan Ticaret Gemisine Füze Saldırısı
15.01.2024 - 17:51,  Güncelleme: 17:56
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Amerika Birleşik Devletler'ine ait bir ticaret gemisi, Yemen kıyılarında günü bir füze saldırısına uğradı. İngiliz ordusu saldırıyı doğruladı.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Aden'in 95 deniz mili güneydoğusunda bir "olay" yaşandığını bildirdi, ancak olayın detayları henüz belirsiz.

Bu olay, Yemen'deki Husiler'in Kızıldeniz'de bir Amerikan destroyerine saldırı düzenlemesinden bir gün sonra meydana geldi. Rapora göre geminin liman tarafı, "bir füze tarafından üstten" vurulmuştu. Saldırının arkasındaki kişi veya kişiler henüz bilinmiyor ve bir soruşturma başlatıldı.

Özel istihbarat firması Ambrey, bir Marshall Adaları bayrağı taşıyan ABD'ye ait bir kuru yük gemisinin füze saldırısına uğradığını belirtti.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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İsrail, Yemen, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yemen Kıyılarında Amerikan Ticaret Gemisine Füze Saldırısı - Son Dakika
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