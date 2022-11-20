Ormanın içinden gelen ihbara giden yetkililer dünyanın en büyük timsahını görünce küçük dillerini yuttu - Son Dakika
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Ormanın içinden gelen ihbara giden yetkililer dünyanın en büyük timsahını görünce küçük dillerini yuttu

20.11.2022 20:06

Amerika Birleşik Devletleri'nin Maine eyaletinden gelen ihbara giden yetkililer, gölün içerisinde dünyanın en büyük timsahını görmeleri nedeniyle büyük bir şok yaşadı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Maine eyaletinde ilginç bir olay yaşandı. Eyaletteki bir gölden ihbar alan yetkililer, gölün içerisinde neler olduğunu anlamak için bölgeye inceleme yapmaya gitti.

GÖLE BAKINCA KÜÇÜK DİLLERİNİ YUTTULAR

Yetkililer, gittikleri gölde büyük bir şok yaşadılar. Çünkü gölün ortasında duran hayvanın büyüklüğü herkesi şaşkınlık içerisinde bıraktı. Hayvanın dev bir timsah olduğu çok geçmeden anlaşıldı.

9 METRE BÜYÜKLÜĞÜNDE

Ekipler hemen timsah üzerinde inceleme yapmaya başladı. Boyu 9 metre olarak ölçülen timsahın dünyanın en büyük timsahı olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.

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Son Dakika Dünya Ormanın içinden gelen ihbara giden yetkililer dünyanın en büyük timsahını görünce küçük dillerini yuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ormanın içinden gelen ihbara giden yetkililer dünyanın en büyük timsahını görünce küçük dillerini yuttu - Son Dakika
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