Amerika Birleşik Devletleri'nin Maine eyaletinde ilginç bir olay yaşandı. Eyaletteki bir gölden ihbar alan yetkililer, gölün içerisinde neler olduğunu anlamak için bölgeye inceleme yapmaya gitti.
Yetkililer, gittikleri gölde büyük bir şok yaşadılar. Çünkü gölün ortasında duran hayvanın büyüklüğü herkesi şaşkınlık içerisinde bıraktı. Hayvanın dev bir timsah olduğu çok geçmeden anlaşıldı.
Ekipler hemen timsah üzerinde inceleme yapmaya başladı. Boyu 9 metre olarak ölçülen timsahın dünyanın en büyük timsahı olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.
Son Dakika › Dünya › Ormanın içinden gelen ihbara giden yetkililer dünyanın en büyük timsahını görünce küçük dillerini yuttu - Son Dakika