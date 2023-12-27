Başkan Biden\'ın İsrail\'e verdiği destek genç seçmenleri böldü

2024 başkanlık seçimi, hafızalarda yer eden en kutuplaştırıcı siyasi çekişmelerden biri olacağa benziyor. Ancak Gazze'deki savaş tüm şiddetiyle devam ederken, Başkan Joe Biden'ın İsrail'e verdiği güçlü destek, onu bazı önemli destekçileriyle, yani genç seçmenlerle, anlaşmazlığa düşürüyor.

22 yaşındaki Abdul Osmanu, Başkan Joe Biden'a yeniden oy verebileceğinden emin değil. Kendisi, bu tereddütlerin çoğunun Biden yönetiminin Gazze'yi bombalamaya devam eden İsrail'e verdiği destekten kaynaklandığını söyledi.

2021'de yerel belediye meclisine seçilen Bay Osmanu, "Bir barış aşığı, bir Müslüman ve siyahi bir adam olarak Filistinlilere uygulanan baskıyı görmek korkunç" dedi. "Benim için zor olurdu, Benim vicdanım, buna birçok yönden yardım eden ve yataklık eden bir başkana oy vermektir."

Genç Connecticut seçmeni BBC'ye, üçüncü parti bir adaya mı oy vereceğini yoksa 2024'te başkanlık oy pusulasını boş mu bırakacağını tarttığını söyledi. Ancak kendisi ve diğer birçok genç seçmen bu kararı görmek istemediği için bu karar zor. Donald Trump yeniden seçildi.

Osmanu gibi giderek artan sayıda genç Demokrat seçmenin, İsrail meselesi ve Gazze'deki çatışma nedeniyle Başkan Biden'dan kopmuş olduğu görülüyor. Bay Biden'ın politikalarına muhalefetleri, yaşlı devlet adamının 2020 seçimleri sırasında dayandığı temel destek sütununu tehdit edebileceğinden, bu durum Demokratlar için bir endişe kaynağı.

Son iki aydır genç seçmenler haberlerde ve sosyal medyada Gazze'den savaş ve yıkım görüntüleri görüyor. Hamas yönetimindeki Gazze sağlık bakanlığına göre, ölü sayısı 20.000'i aşan Filistinliyi takip ettiler.

Aynı zamanda, Bay Biden'ın, kendisinin ve müttefik grupların 7 Ekim'de İsrail'de 1.200 kişiyi öldürmesinin ardından İsrail'in Hamas'ı ortadan kaldırma yönündeki beyan ettiği çabasını açıkça desteklediğini de izlediler. Gazze'de tahmini 100 rehine tutmaya devam ediyor.