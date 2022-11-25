İşlek caddede çırılçıplak motosiklet süren kadın diğer sürücüleri hayrete düşürdü

Florida'da evine gitmeye çalışan bir kadın yolda gördüğü manzarayla neye uğradığını şaşırdı. Bir kadının çırılçıplak motosiklet kullandığını görünce kadın hemen telefona sarıldı.

"İLK BAŞTA TEN RENGİ İLE BOYANDIĞINI DÜŞÜNDÜM"

Olay ile ilgili konuşan kadın, "Eve gittiğim sırada önümde motosikletle giden kadının önce vücudunun ten rengi ile boyandığını düşündüm fakat, dikkatli bakınca kadının tamamen çıplak bir şekilde, hiç kimseyi umursamadan motosikletini sürdüğünü fark edince çok şaşırdım" dedi.

İKİ SÜRÜCÜYE DE YOL VERMİŞ

Tiffany, kadının ayrıca trafik ışıklarında durup iki sürücüye yol verdiğini söyledi.

DAHA ÖNCE UYUŞTURUCUDAN CEZAEVİNE GİRMİŞ

Yerel kaynaklar kadının kimliğini tespit etmelerine rağmen, kısa süre önce uyuşturucu satıcılığından cezaevinden çıkan kadının kimliğini açıklamadı. Kadının polis tarafından durdurulduğu ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.