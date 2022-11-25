Florida'da evine gitmeye çalışan bir kadın yolda gördüğü manzarayla neye uğradığını şaşırdı. Bir kadının çırılçıplak motosiklet kullandığını görünce kadın hemen telefona sarıldı.
Olay ile ilgili konuşan kadın, "Eve gittiğim sırada önümde motosikletle giden kadının önce vücudunun ten rengi ile boyandığını düşündüm fakat, dikkatli bakınca kadının tamamen çıplak bir şekilde, hiç kimseyi umursamadan motosikletini sürdüğünü fark edince çok şaşırdım" dedi.
Tiffany, kadının ayrıca trafik ışıklarında durup iki sürücüye yol verdiğini söyledi.
Yerel kaynaklar kadının kimliğini tespit etmelerine rağmen, kısa süre önce uyuşturucu satıcılığından cezaevinden çıkan kadının kimliğini açıklamadı. Kadının polis tarafından durdurulduğu ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Son Dakika › Dünya › İşlek caddede çırılçıplak motosiklet süren kadın diğer sürücüleri hayrete düşürdü - Son Dakika