Amerikalı sosyal medya fenomeni kızının gözleri önünde kocası tarafından öldürüldü

ABD'de sosyal medya fenomeni Theresa Cachuela, bir süredir ayrı yaşadığı eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Katil koca olayın ardından kendi canına kıydı.

EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

ABD'nin Hawaii eyaletinde 33 yaşındaki üç çocuk annesi Theresa Cachuela korkunç bir cinayete kurban gitti. Sosyal medya fenomeni olan Cachuela, ayrı yaşadığı eşi Jason Cachuela tarafından otoparkta kızının gözleri önünde vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan Jason Cachuela, evinin yakınlarında aracının içine kafasından vurulmuş şekilde bulundu.

ANNE, KIZININ ÖLÜMÜNDEN POLİSİ SORUMLU TUTTU

Cachuela'nın annesi Nihoa, kızının kocasının kendisini sürekli takip ettiğini ve öldürmekle tehdit ettiğini söyledi. Anne, kızının şikayetlerine rağmen gerekli önlemleri almadığını söyleyerek ölümden polisi sorumlu tuttu.