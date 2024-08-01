Haniye\'nin öldürüldüğü binada dikkat çeken detay! İddiaların boyutu vahim

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Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı devlet konukevinde öldürülmesinde füze değil önceden yerleştirilmiş bir bomba kullanıldığı öne sürüldü. New York Times'a göre suikastçılar, İran'ın bir anlık güvenlik boşluğundan faydalanarak Haniye'nin kalacağı binaya girmeyi başardı ve ziyaretten aylar önce odaya bomba yerleştirdi.

"FÜZE OLSAYDI HAVA SAVUNMA SİSTEMİNE TAKILIRDI"

Haniye'nin çarşamba günü İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı devlet konukevinde öldürülmesinden sonra ortaya birçok iddia atıldı. İsrail'in Haniye'nin kaldığı odayı bir uçak veya dron ile atılan füzeyle vurduğu ihtimali basında geniş yer buldu. Fakat İsrail'in, İran'ın hava savunma sistemini nasıl aşarak hedefi vurduğu akıllarda soru işaretlerine neden oldu.

"BİNAYA GİRMEYİ BAŞARARAK BOMBAYI YERLEŞTİRDİLER"

New York Times'in haberine göre suikastçılar, İran'ın bir anlık güvenlik boşluğundan faydalanarak Haniye'nin kalacağı binaya girmeyi başardı ve ziyaretten aylar önce odaya bomba yerleştirdi. Bomba, haftalar boyunca bulunmadı. Suikastçılar, Haniye'nin odada olduğu sırada aylar önce yerleştirdikleri bombayı tetikleyerek Hamas liderini öldürdü.

İranlı kaynaklar, böyle bir hatanın İran için çok büyük bir istihbarat başarısızlığı ve Devrim Muhafızları için utanç olduğunu belirtti. Öte yandan bina, Haniye gibi üst düzey konukların Tahran ziyaretinde kaldığı yer olmasının yanı sıra gizli toplantılar için de kullanılan bir alan.

"YERLEŞKEYİ AYLARCA GÖZLEDİLER"

Bombanın konukevine nasıl yerleştirildiği bilinmiyor. Orta Doğulu yetkililer, suikast planlanırken yerleşkenin aylarca gözlemlenmiş olduğunu düşündüklerini belirtti. İranlı yetkililer patlayıcının ne zaman ve nasıl yerleştirildiğini bilmediklerini söyledi.

İsminin gizli tutulmasını isteyen kaynaklar, ABD istihbaratının İran ve Hamas gibi saldırının İsrail tarafından yapıldığı sonucuna ulaştığını belirtti. İsrail saldırıyı açıkça üstlenmese de, kaynaklara göre Tel Aviv, suikast öncesinde Washington ve diğer Batılı müttefiklerini bilgilendirdi. Çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, saldırıdan önceden haberi olmadığını söylemişti.