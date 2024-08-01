Haniye'nin öldürüldüğü binada dikkat çeken detay! İddiaların boyutu vahim - Son Dakika
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Dünya

Haniye'nin öldürüldüğü binada dikkat çeken detay! İddiaların boyutu vahim

Haniye\'nin öldürüldüğü binada dikkat çeken detay! İddiaların boyutu vahim

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı devlet konukevinde öldürülmesinin yankıları tüm dünya kamuoyunda sürerken Amerikan basınının iddiası olayı başka bir boyuta taşıdı. Haniye'nin füzeyle değil Tahran'da kaldığı misafirhaneye gizlice sokulan uzaktan kumandalı bir bomba ile öldürüldüğü öne sürüldü. Bina duvarının yıkıldığı ancak kendisinde çok az hasar meydana geldiği ve bunun da bir füze saldırısı olma ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi.

01.08.2024 18:39
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Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı devlet konukevinde öldürülmesinde füze değil önceden yerleştirilmiş bir bomba kullanıldığı öne sürüldü. New York Times'a göre suikastçılar, İran'ın bir anlık güvenlik boşluğundan faydalanarak Haniye'nin kalacağı binaya girmeyi başardı ve ziyaretten aylar önce odaya bomba yerleştirdi.

"FÜZE OLSAYDI HAVA SAVUNMA SİSTEMİNE TAKILIRDI"

Haniye'nin çarşamba günü İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı devlet konukevinde öldürülmesinden sonra ortaya birçok iddia atıldı. İsrail'in Haniye'nin kaldığı odayı bir uçak veya dron ile atılan füzeyle vurduğu ihtimali basında geniş yer buldu. Fakat İsrail'in, İran'ın hava savunma sistemini nasıl aşarak hedefi vurduğu akıllarda soru işaretlerine neden oldu.

"BİNAYA GİRMEYİ BAŞARARAK BOMBAYI YERLEŞTİRDİLER"

New York Times'in haberine göre suikastçılar, İran'ın bir anlık güvenlik boşluğundan faydalanarak Haniye'nin kalacağı binaya girmeyi başardı ve ziyaretten aylar önce odaya bomba yerleştirdi. Bomba, haftalar boyunca bulunmadı. Suikastçılar, Haniye'nin odada olduğu sırada aylar önce yerleştirdikleri bombayı tetikleyerek Hamas liderini öldürdü.

İranlı kaynaklar, böyle bir hatanın İran için çok büyük bir istihbarat başarısızlığı ve Devrim Muhafızları için utanç olduğunu belirtti. Öte yandan bina, Haniye gibi üst düzey konukların Tahran ziyaretinde kaldığı yer olmasının yanı sıra gizli toplantılar için de kullanılan bir alan.

"YERLEŞKEYİ AYLARCA GÖZLEDİLER"

Bombanın konukevine nasıl yerleştirildiği bilinmiyor. Orta Doğulu yetkililer, suikast planlanırken yerleşkenin aylarca gözlemlenmiş olduğunu düşündüklerini belirtti. İranlı yetkililer patlayıcının ne zaman ve nasıl yerleştirildiğini bilmediklerini söyledi.

İsminin gizli tutulmasını isteyen kaynaklar, ABD istihbaratının İran ve Hamas gibi saldırının İsrail tarafından yapıldığı sonucuna ulaştığını belirtti. İsrail saldırıyı açıkça üstlenmese de, kaynaklara göre Tel Aviv, suikast öncesinde Washington ve diğer Batılı müttefiklerini bilgilendirdi. Çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, saldırıdan önceden haberi olmadığını söylemişti.

İsmail Haniye, Tahran, Dünya, İran, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Haniye'nin öldürüldüğü binada dikkat çeken detay! İddiaların boyutu vahim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmet Yılmaz: parayla satın alınan iranli yapmış olabilir mi 54 4 Yanıtla
  • Çengelköylü: NET TAHMİNİMİ OLAYDAN SONRA YAPMIŞTIM FÜZEYLE VURULAN BİNADA BU KADAR AZ HASAR OLMAZDI ORASI CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ ORAYA DRON VEYA FÜZE ATILMASI İMKANSIZ 26 1 Yanıtla
    Çengelköylü: RAHMETLİYİ BOMBALI ODAYA YERLEŞTİREN DEVLET KONUK EVİ SORUMLUSUNU SORGUYA ÇEKİN HERŞEY ÇORAP SÖKÜĞÜ GİBİ ÇÖZÜLECEK 19 4
  • Çengelköylü: BİNADA DIŞARDAN BASINÇ YOK İÇERDEN DIŞARI BASINÇ VAR 1 0 Yanıtla

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