Amerikan gazetesi, Putin'i ikna edecek iki liderin ismini yazdı; biri Cumhurbaşkanı Erdoğan - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgali ile başlayan savaşta 13. güne girilirken, ABD'nin önde gelen gazetelerinden "Washington Post"ta yayımlanan bir makalede dikkat çekici analizler yapıldı.

"PUTİN, FRANSA VE ALMANYA'NIN ARABULUCULUĞUNU KABUL ETMEZ"

Metinde "Putin'i barış anlaşmasına kim ikna edecek?" sorusuna yanıt arandı. "Başka bir dünya lideri devreye girebilir mi?" sorusunun üzerinde duran Adam Taylor imzalı analizde, hem Kiev'in hem de Moskova'nın güvenine sahip az sayıda liderin olduğu belirtilirken, Putin'in Ukrayna'ya açıkça askeri destek veren Paris ve Berlin'in arabuluculuğunu kabul etmeyeceği belirtildi.

"ERDOĞAN VE İSRAİL BAŞBAKANI BU GÖREVE DAHA UYGUN"

Her iki ülkenin lideriyle ilişkileri açısından değerlendirildiğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in, bu göreve uygun olduğu ifade edilen yazıda, Çin'in de, aslında Rusya'ya Batı'dan çok daha yakın olduğu hatırlatıldı.

TELEFON DİPLOMASİSİ YÜRÜTÜYORLAR

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Putin ile habersiz bir görüşme için bu hafta sonu Moskova'yı ziyaret etti. Bennett daha sonra Pazar günü yaptığı açıklamada, hem Rusya hem de Ukrayna ile temas halinde olduğunu ve barışın sağlanmasına yardımcı olmayı umduğunu söyledi.

İKİ ÜLKENİN BAKANLARI ANTALYA'DA GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Rusya lideri Putin'le geçtiğimiz günlerde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider görüşmede Ukrayna'daki savaşı ve ateşkes yollarını görüştü. Bu temastan sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarını perşembe günü Antalya'da bir araya getireceklerini duyurdu.