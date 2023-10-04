Amirinin cinsel tacizine uğrayan 19 yaşındaki kadın asker intihar etti - Son Dakika

Amirinin cinsel tacizine uğrayan 19 yaşındaki kadın asker intihar etti

Amirinin cinsel tacizine uğrayan 19 yaşındaki kadın asker intihar etti
Son Güncelleme: 04.10.2023 16:50

İngiltere'de 19 yaşındaki kadın asker Jaylsey Beck, Larkhill Kampı'nda cinsel tacize uğradıktan sonra yaşamına son verdi. Amirinin yoğun tacizi sonucu intihar etti. Ailenin reddettiği ailevi sebeplerle ilgili de inceleme yapıldı. Aynı kışlada diğer kadın askerlerin de tacize uğradığı belirlendi.

İngiltere'de 19 yaşındaki kadın askerJaylsey Beck'in 2021 yılı Aralık ayında Wiltshire'daki Larkhill Kampı'nda ölü bulundu. Yapılan incelemede Beck'in bir komutanın cinsel tacizine uğradıktan sonra yaşamına son verdiği ortaya çıktı.

Rapor, Ekim 2021'de Beck'in amirinin kendisine 1.000'den fazla WhatsApp mesajı ve sesli mesaj gönderdiğini, bir sonraki ay bu sayının 3.500'ü aştığını belirtiyor. Amiri, Back ile ilişki yaşamak istedi. amirine karşı duyguları olmayan ve erkek arkadaşı olan Beck, amirinin ilişki teklifini kabul etmedi.

Beck'in annesi Leighann McCready, kızının amiri tarafından sürekli taciz edildiğini fakat amirini engelleyemediğini, uğradığı tacizin kızının psikolojisini çok ağır bir şekilde bozduğunu söyledi.

Beck'in intiharına ailevi sebeplerinde yol açtığı iddialarını aile kızlarının ailevi hiçbir sorunu olmadığını söyleyerek reddetti.

Beck'in ölümünü inceleyen kurul, ayrıca intihar olayının yaşandığı kışlada çok sayıda kadın askerin meslektaşlarının tacizine uğradığı tespit edildi.

Ailenin avukatı Emma Norton, İngiliz ordusunda hala kadın düşmanlığı ve sistematik cinsiyetçiliğin yaşandığınısöyledi.

Norton, İngiliz Savunma Bakanlığı'nın (MoD) ağır cinsel taciz ve zorbalık olaylarının ele alınmasının bağımsız bir (veya yarı bağımsız) kuruluştan alınması gerektiğini ve cinsel saldırı soruşturmalarının sivil polis tarafından yürütülmesi gerektiğini öneren iki bağımsız incelemenin (Wigston ve Silahlı Kuvvetlerdeki Kadınlarla İlgili Savunma Komitesi Soruşturması) tavsiye ettiğini, ancak MoD'un bu çağrıları reddettiğini söyledi.

Norton ayrıca, MoD'un "cinsel taciz veya saldırıya sıfır toleransı olduğunu" söylediğini ancak bunun ne kadar ileri gidebileceği konusunda şüpheci olunması gerektiğini belirtti.

Amirinin cinsel tacizine uğrayan 19 yaşındaki kadın asker intihar etti
Amirinin cinsel tacizine uğrayan 19 yaşındaki kadın asker intihar etti
Amirinin cinsel tacizine uğrayan 19 yaşındaki kadın asker intihar etti
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Amirinin cinsel tacizine uğrayan 19 yaşındaki kadın asker intihar etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amirinin cinsel tacizine uğrayan 19 yaşındaki kadın asker intihar etti - Son Dakika
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