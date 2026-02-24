Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti NOQA-26'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti NOQA-26'da

Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti NOQA-26\'da
24.02.2026 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti'nin NOQA-26 Tatbikatı'na katıldığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti'nin Northern Quadriga (NOQA-26) Tatbikatı'na katıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nda görevini başarıyla yerine getiren Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti, şimdi de Northern Quadriga (NOQA-26) Tatbikatı'na katılıyor. Anadolu Türk Deniz Görev Kuvvetimiz, 11-14 Şubat tarihleri arasında Kiel/Almanya liman ziyareti sonrasında Baltık Denizi'nde icra edilen Steadfast Dart Tatbikatı'nda görevini başarıyla yerine getirdi" ifadelerine yer verildi.

TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Oruçreis ve TCG Derya'dan teşkil edilen Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti'nin, 20 Şubat tarihinde NOQA-26 Tatbikatı için Wilhelmshaven/Almanya yaklaşma sularına intikal ettiğinin belirtildiği paylaşımda, "23 Şubat 2026 tarihinde TCG Derya ile ESPS Castilla ve ESPS A.Juan de Borbon, Denizde Akaryakıt İkmali icra etti. 24 Şubat 2026 tarihinde TCG Anadolu tarafından NOQA-26 Tatbikatı kapsamında icra edilecek Çoklu Yaralı Tahliyesi (MASCAL) eğitimine iştirak edilecek. 26 Şubat-01 Mart 2026 tarihleri arasında Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti unsurlarımız, Rotterdam/Hollanda'da liman ziyareti gerçekleştirilecek" denildi.

Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Savunma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti NOQA-26'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez görevine başladı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez görevine başladı
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren görüntü Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren görüntü
Tetiğe basarken bunu hesaba katmamışlar Ülke alev alev yanıyor Tetiğe basarken bunu hesaba katmamışlar! Ülke alev alev yanıyor
Ozan Kabak’tan beklenmedik başvuru Ozan Kabak'tan beklenmedik başvuru
Düğün gecesi ölen uzman çavuşun dosyası cinayete döndü Düğün gecesi ölen uzman çavuşun dosyası cinayete döndü
Caner Erkin, Sakaryaspor ile 12 maçta 4 kere kırmızı kart gördü Caner Erkin, Sakaryaspor ile 12 maçta 4 kere kırmızı kart gördü
Sabrın ödülü 153 milyon TL’lik büyük ikramiyeyi bakın nasıl kazandı Sabrın ödülü! 153 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi bakın nasıl kazandı
Vanlı bir annenin isyanı: İzin verin ekmeğimi kazanayım Vanlı bir annenin isyanı: İzin verin ekmeğimi kazanayım

11:38
Kerim Rahmi Koç, Asensio’nun golünde kendinden geçti
Kerim Rahmi Koç, Asensio'nun golünde kendinden geçti
11:27
Real Madrid’in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Real Madrid'in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
11:26
Merkez Bankası ilk kez açıkladı: İşte vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini
Merkez Bankası ilk kez açıkladı: İşte vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini
11:25
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
11:10
Bahçeli’den Hacıosmanoğlu’na tam destek: Cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir
Bahçeli'den Hacıosmanoğlu'na tam destek: Cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir
10:57
Mustafa Sandal’ın kayınpederinin mal varlıklarına tedbir konuldu
Mustafa Sandal'ın kayınpederinin mal varlıklarına tedbir konuldu
10:48
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
10:17
Hamaney’in konutunda silah sesleri ABD’den önce tetiğe bastılar
Hamaney'in konutunda silah sesleri! ABD'den önce tetiğe bastılar
10:01
Fener taraftarını gece uyutmayan görüntü
Fener taraftarını gece uyutmayan görüntü
09:51
Tam Çin işkencesi İstanbul’da öldürülen iş insanına yaptıkları inanılmaz
Tam Çin işkencesi! İstanbul'da öldürülen iş insanına yaptıkları inanılmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 11:55:28. #.0.4#
SON DAKİKA: Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti NOQA-26'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.