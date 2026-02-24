Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti NOQA-26\'da

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti'nin Northern Quadriga (NOQA-26) Tatbikatı'na katıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nda görevini başarıyla yerine getiren Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti, şimdi de Northern Quadriga (NOQA-26) Tatbikatı'na katılıyor. Anadolu Türk Deniz Görev Kuvvetimiz, 11-14 Şubat tarihleri arasında Kiel/Almanya liman ziyareti sonrasında Baltık Denizi'nde icra edilen Steadfast Dart Tatbikatı'nda görevini başarıyla yerine getirdi" ifadelerine yer verildi.

TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Oruçreis ve TCG Derya'dan teşkil edilen Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti'nin, 20 Şubat tarihinde NOQA-26 Tatbikatı için Wilhelmshaven/Almanya yaklaşma sularına intikal ettiğinin belirtildiği paylaşımda, "23 Şubat 2026 tarihinde TCG Derya ile ESPS Castilla ve ESPS A.Juan de Borbon, Denizde Akaryakıt İkmali icra etti. 24 Şubat 2026 tarihinde TCG Anadolu tarafından NOQA-26 Tatbikatı kapsamında icra edilecek Çoklu Yaralı Tahliyesi (MASCAL) eğitimine iştirak edilecek. 26 Şubat-01 Mart 2026 tarihleri arasında Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti unsurlarımız, Rotterdam/Hollanda'da liman ziyareti gerçekleştirilecek" denildi.