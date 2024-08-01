Ankara'da casus takası! ABD'li ve Rus tutuklular Başkent'te takas ediliyor - Son Dakika
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Ankara'da casus takası! ABD'li ve Rus tutuklular Başkent'te takas ediliyor

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Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, MİT koordinesinde Rusya ile ABD arasında mahkum takası gerçekleşiyor. MİT'ten yapılan açıklamada, "Son dönemin en geniş kapsamlı olan bu takas operasyonunda teşkilatımız büyük bir arabuluculuk rolü üstlenmiştir" ifadeleri kullanıldı. Takas kapsamında 7 ülkedeki cezaevlerinde bulunan toplam 26 kişinin serbest bırakılacağı öğrenildi.

01.08.2024 16:34  Güncelleme: 16:56
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Milli İstihbarat Teşkilatı koordinasyonunda ABD ile Rusya arasında 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük esir takası gerçekleştirildi. Takastaki mahkumların, ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve ve Belarus'tan olduğunu açıklandı.

RUSYA VE ABD ARASINDAKİ EN GENİŞ KAPSAMLI TAKAS

Rusya ile ABD arasında geniş kapsamlı esir takası konusunda anlaşmaya varıldı. ABD ve Rusya'nın yanı sıra Almanya, Slovenya, Belarus'u içeren anlaşma çerçevesinde Rusya'da hapiste tutulan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich'in de aralarında bulunduğu 3 ABD vatandaşı ve Rus esirlerin bugün serbest bırakılacağı ifade edildi.

Üst düzey ABD'li bir yetkili, Gershkovich'in yanı sıra ABD'li deniz piyadesi Paul Whelan ve Rus-Amerikan radyo gazetecisi Alsu Kurmasheva'nın da Biden yönetimi tarafından kabul edilen anlaşma kapsamında serbest bırakılacağını doğruladı.

7 ÜLKEDEKİ CEZAEVLERİNDEN 26 KİŞİ TAKAS EDİLİYOR

Anlaşma çerçevesinde 7 ülkedeki cezaevlerinden 26 kişi takas edilirken aralarında Kremlin muhalifi İngiltere ve Rusya çifte vatandaşı Vladimir Kara-Murza, Rus muhalif Ilya Yashin ve insan hakları savunucusu Oleg Orlov'un da bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada takas ile ilgili detaylı bilgilerin daha sonra paylaşılacağı belirtildi.

"TEŞKİLATIMIZ BÜYÜK BİR ARABULUCULUK ROLÜ ÜSTLENDİ"

MİT'ten yapılan açıklamada, "Teşkilatımız koordinesinde bugün bir takas operasyonu gerçekleşecektir. Son dönemin en geniş kapsamlı olan bu takas operasyonunda teşkilatımız büyük bir arabuluculuk rolü üstlenmiştir" denildi.

PUTİN GEÇEN YIL SİNYALİ VERMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen yıl muhafazakar ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği bir röportajda Washington ve Moskova'nın olası bir mahkum takası konusunda temas halinde olduğunu doğrulamış ve diyaloğu "kolay değil" olarak nitelendirmişti. Ancak Kremlin, bu tür hassas konuların "sessizliği sevdiğini" söyleyerek bu tür görüşmelerin ayrıntılarını açıklamaktan sürekli olarak kaçındı.

İKİNCİ TAKAS DOHA'DA

The Daily Beast'e konuşan araştırmacılar Christo Grozev ve Roman Dobrokhotov, takasın Ankara'da gerçekleşen takasın "ikinci bölümün" muhtemelen Doha, Katar'da yapılacağını söyledi. Takas Rusya, Belarus, ABD ve Almanya arasında müzakere edildi.

Ankara\'da casus takası! ABD\'li ve Rus tutuklular Başkent\'te takas ediliyor

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Son Dakika Dünya Ankara'da casus takası! ABD'li ve Rus tutuklular Başkent'te takas ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Murat: her masada varız şükürler olsun.! eski korkak Türkiye yok 40 43 Yanıtla
    mustafa sagdic: makarnani yi yorum yapma 24 10 Ender Kervancıoğlu: Daha ülkendeki mültecileri gönderemiyorsun. Orda kalacaklar diye emir geliyor. 6 1 Ahmet Tan: Mustafa sagır yaprak sarması var yenmii 2 1
  • Enis Çakar: bize ne ki bu işten, 13 14 Yanıtla
    Murat: Enis sen otur çay iç. yorma kendini 7 8 Ender Kervancıoğlu: TOGG gibi düşün. Tüm parçalarını, dizaynını yabancılar üretip, montajı Türkiye'de yapılınca nasıl gururlandık. Bu da onun gibi. 10 5 Murat: ula ender kıvırganoğlu.!! bişey bildiğin yok burada maval okuma.! benim çalıştığım yer mercedece parça yapıyor.! kim yerli şimdi 3 4 Ender Kervancıoğlu: TOGG gibi düşün. Her şeyi yabancılar tarafından üretilip montajının türkiyede yapılmasından gururlanmamız gibi. 2 2
  • Kemsl: yemin ediyorum;Osmanlı'nın niye yıkıldığını ve dünyada neden bazı ülkelerin açlıkla boğuştuğunu, neden terörün olduğunu artık anlamayan kaldıysa, kendini denize atsın. 11 0 Yanıtla

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