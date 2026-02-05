Ankara'da Keşmir Dayanışma Günü dolayısıyla program düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Ankara'da Keşmir Dayanışma Günü dolayısıyla program düzenlendi

Ankara\'da Keşmir Dayanışma Günü dolayısıyla program düzenlendi
05.02.2026 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, bugün Keşmir Dayanışma Günü'nü anarak Keşmir halkının devredilemez kendi kaderini tayin hakkını gerçekleştirmeye yönelik meşru mücadelesine Pakistan'ın sarsılmaz desteğini bir kez daha teyit etti.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Keşmir Dayanışma Günü vesilesiyle program düzenledi.

Etkinliğe; Pakistan–Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Milletvekili Ali Şahin; Türkiye Cumhuriyeti eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve mevcut SESRIC Genel Direktörü Zehra Zümrüt; Milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Mustafa Kaya; Ankara Vali Yardımcısı İsmail Gültekin; Jeostratejik Öngörü Enstitüsü Başkanı Emekli General Güray Alpar; Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) Başkan Yardımcısı Alpar Tan; Emekli Büyükelçi Numan Hazar ile medya, düşünce kuruluşları, akademi ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

Ankara'da Keşmir Dayanışma Günü dolayısıyla program düzenlendi

ŞAHİN: KEŞMİRLİ ANNELERİN GÖZYAŞLARI, ANADOLULU ANNELERİN GÖZYAŞLARIYLA AYNI

Törende konuşan Pakistan–Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, son dönemde gerçekleştirilen terör saldırılarında şehit olan Pakistanlı güvenlik personeli için taziyelerini ileterek, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Pakistan ile dayanışma içinde olduğunu vurguladı. Keşmir meselesinin özünde bir vicdan, insan hakları ve adalet meselesi olduğunu belirten Şahin, bu sorunun çözümünün Güney Asya'da kalıcı barış ve istikrar için hayati önem taşıdığını ifade etti. Keşmirli annelerin gözyaşlarının Anadolulu annelerin gözyaşlarıyla aynı olduğunu, Keşmirli çocukların Anadolu'nun çocukları, Keşmirli şehitlerin ise Anadolu'nun şehitleri olduğunu dile getiren Şahin, Türkiye'nin Keşmir halkının kendi kaderini tayin hakkına yönelik meşru mücadelesinde kararlılıkla yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Ankara'da Keşmir Dayanışma Günü dolayısıyla program düzenlendi

KAYATÜRK: TÜRK MİLLETİ, KEŞMİRLİ KARDEŞLERİNİN HAKLI DAVASINDA OMUZ OMUZA DURMAYI SÜRDÜRECEK

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Keşmir halkına kendi kaderini tayin hakkının Birleşmiş Milletler tarafından vaat edildiğini ve bizzat Hindistan liderliği tarafından da kabul edildiğini, ancak aradan geçen yetmiş yıla rağmen bu sözün yerine getirilmediğini hatırlattı. Türk milletinin Keşmirli kardeşlerinin haklı davasında omuz omuza durmayı sürdüreceğini ifade etti.

Ankara'da Keşmir Dayanışma Günü dolayısıyla program düzenlendi

KAYA: ULUSLARARASI TOPLUM ÜZERİNE DÜŞEN SORUMLULUĞU YERİNE GETİRMELİ

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya ise uluslararası toplumun, Hindistan'ın yasa dışı işgali altındaki Cammu ve Keşmir'de (IIOJK) devam eden insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesi ve bölgede barış ile istikrarın tesis edilmesi amacıyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasında üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Ankara'da Keşmir Dayanışma Günü dolayısıyla program düzenlendi

"KEŞMİR MESELESİNİN ÇÖZÜMÜNÜN BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ İÇİN VAZGEÇİLMEZ"

SESRIC Genel Direktörü Zehra Zümrüt, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT), Cammu ve Keşmir meselesinin Birleşmiş Milletler kararları ve Keşmir halkının beklentileri doğrultusunda çözülmesini tutarlı bir şekilde desteklediğini belirtti.

Ankara'da Keşmir Dayanışma Günü dolayısıyla program düzenlendi

Emekli General Güray Alpar, Türkiye'nin Keşmir meselesinin Keşmir halkının iradesi doğrultusunda barışçıl bir şekilde çözülmesini her zaman desteklediğini ve bu tutumunu sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.

Ankara'da Keşmir Dayanışma Günü dolayısıyla program düzenlendi

Alper Tan, Pakistan ve Türkiye halkları arasındaki köklü tarihî dayanışmaya dikkat çekerek bu birlikteliğin gelecekte de devam edeceğine olan inancını dile getirdi. Türkiye'nin Keşmir halkının meşru kendi kaderini tayin hakkına verdiği ilkesel desteği yineledi.

Ankara'da Keşmir Dayanışma Günü dolayısıyla program düzenlendi

Emekli Büyükelçi Sayın Numan Hazar, Keşmir meselesinin çözümünün bölgesel ve küresel barış için vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Uluslararası toplumun Keşmir ve Filistin meselelerindeki süregelen kayıtsızlığına dikkat çekerek, Keşmir halkının Birleşmiş Milletler tarafından güvence altına alınan temel kendi kaderini tayin hakkını hak ettiğini ifade etti.

Ankara'da Keşmir Dayanışma Günü dolayısıyla program düzenlendi

BÜYÜKELÇİ JUNAİD'DEN "KENDİ KADERİNİ TAYİN HAKKI" ÇAĞRISI

Kapanış konuşmasında Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid, Türkiye'nin Keşmir davasına verdiği tutarlı ve ilkesel destekten duyduğu derin memnuniyeti dile getirdi. Pakistan'ın Keşmir halkının meşru mücadelesine yönelik diplomatik, ahlaki ve siyasi desteğini yineleyen Büyükelçi Junaid, Cammu ve Keşmir meselesinin tarihsel arka planı ve mevcut durumu hakkında bilgi verdi. Hindistan'ın 5 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştirdiği tek taraflı ve yasa dışı adımların ardından IIOJK'de insan hakları ihlalleri ve soykırım niteliğindeki uygulamaların ciddi şekilde arttığına dikkat çekti.

Ankara'da Keşmir Dayanışma Günü dolayısıyla program düzenlendi

Büyükelçi Junaid ayrıca, Hindistan'ın İndus Suları Anlaşması'nı tek taraflı olarak askıya alma kararına değinerek, anlaşmanın herhangi bir şekilde askıya alınmasının uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olduğunu ve bunun insani, çevresel, barış ve güvenlik açısından geniş kapsamlı sonuçlar doğuracağını vurguladı. Ortak doğal kaynakların korunmasının ve uluslararası anlaşmalara bağlılığın, barış ve istikrar için küresel ölçekte ortak bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Ankara'da Keşmir Dayanışma Günü dolayısıyla program düzenlendi

Keşmir meselesini uluslararası toplumun adalet ve insan haklarına olan bağlılığının bir turnusol kâğıdı olarak nitelendiren Büyükelçi Junaid, dünya liderlerini ve uluslararası kurumları Keşmir halkına devredilemez kendi kaderini tayin hakkının tanınmasını sağlamaya çağırdı.

Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ankara'da Keşmir Dayanışma Günü dolayısıyla program düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli
Dünya basını, Kante’nin Fenerbahçe’ye transferini konuşuyor Dünya basını, Kante'nin Fenerbahçe'ye transferini konuşuyor
Galatasaray kupada 3’te 3 yaptı Galatasaray kupada 3'te 3 yaptı
Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu
Fenerbahçe ile birlikte Türkiye’nin namağlup iki takımından biri oldular Fenerbahçe ile birlikte Türkiye'nin namağlup iki takımından biri oldular
Asansöre biner binmez balonlar patladı Asansöre biner binmez balonlar patladı
Şampiyonluk için gelmişti Küme düşme potasına girince takımdan ayrıldı Şampiyonluk için gelmişti! Küme düşme potasına girince takımdan ayrıldı
İran ile ABD arasındaki müzakerelerin yeri ve tarihi belli oldu İran ile ABD arasındaki müzakerelerin yeri ve tarihi belli oldu
Kasımpaşa’nın yeni sahibi belli oldu Kasımpaşa'nın yeni sahibi belli oldu
Eski ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden’ın eski kocası, karısını öldürdü Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın eski kocası, karısını öldürdü
Trump’tan sonra Avrupa da İran’a karşı kılıçları çekti: Hazırız Trump’tan sonra Avrupa da İran’a karşı kılıçları çekti: Hazırız
13 milyon liraya dev Trump heykeli: Tamamı altın kaplama 13 milyon liraya dev Trump heykeli: Tamamı altın kaplama
Okan Buruk, anlaşma sağlanan oyuncuyu duyurdu Okan Buruk, anlaşma sağlanan oyuncuyu duyurdu
Beşiktaş, Hyeongyu Oh transferini KAP’a bildirdi İşte ödenen bonservis bedeli Beşiktaş, Hyeongyu Oh transferini KAP'a bildirdi! İşte ödenen bonservis bedeli
Çene estetiği sonrası geçirdiği değişim öyle böyle değil Çene estetiği sonrası geçirdiği değişim öyle böyle değil
Epstein hayranı çıkan ünlü filozofan tartışmalı tavsiyeler Epstein hayranı çıkan ünlü filozofan tartışmalı tavsiyeler
Galatasaray ayrılığı duyurdu İşte Yusuf Demir’in yeni takımı Galatasaray ayrılığı duyurdu! İşte Yusuf Demir'in yeni takımı
Hindistan’da çocuğun midesinden “hulk“ çıktı Hindistan'da çocuğun midesinden "hulk" çıktı
Galatasaray, Renato Nhaga transferini KAP’a bildirdi Galatasaray, Renato Nhaga transferini KAP'a bildirdi
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
Dendias’tan tarihi Türkiye itirafı ABD’ye çağrısı ise skandal Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan “Epstein“ yorumu: Bu bir insanlık meselesi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan "Epstein" yorumu: Bu bir insanlık meselesi

19:03
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan “Epstein“ yorumu: Bu bir insanlık meselesi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan "Epstein" yorumu: Bu bir insanlık meselesi
18:55
Cagliari’den Semih Kılıçsoy kararı
Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı
18:46
Hasan Şaş, isim vererek Galatasaray yönetimine transfer önerisinde bulundu
Hasan Şaş, isim vererek Galatasaray yönetimine transfer önerisinde bulundu
18:33
VAR devreye girdi ve penaltı Kocaelispor-Beşiktaş maçında ilk gol geldi
VAR devreye girdi ve penaltı! Kocaelispor-Beşiktaş maçında ilk gol geldi
17:26
Merih Demiral Ülkü Ocakları Dergisi için yazı kaleme aldı
Merih Demiral Ülkü Ocakları Dergisi için yazı kaleme aldı
17:24
Okan Tüysüz: İstanbul’da 7’nin üzerinde deprem olasılığı yüksek
Okan Tüysüz: İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek
17:21
Dendias’tan tarihi Türkiye itirafı ABD’ye çağrısı ise skandal
Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
17:11
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
16:56
Tarkan’la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
16:27
Arda’yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
16:20
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
16:18
Köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oynadı
Köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oynadı
15:34
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı İşte ilk sözleri
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı! İşte ilk sözleri
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
15:23
Hakkı Alp: Kahramanmaraş’ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
Hakkı Alp: Kahramanmaraş'ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
15:13
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
14:59
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
14:49
Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu
Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu
14:29
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal’ın ölüm nedeni kesinleşti
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti
14:27
Epstein ölmedi mi Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı
Epstein ölmedi mi? Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı
14:14
Tartışma yaratan görüntü Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı
Tartışma yaratan görüntü! Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 19:09:07. #7.11#
SON DAKİKA: Ankara'da Keşmir Dayanışma Günü dolayısıyla program düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.