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Ankara'da kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ın elindeki rehineler için devreye girdi - Son Dakika

Ankara'da kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ın elindeki rehineler için devreye girdi

Son Güncelleme: 11.10.2023 22:05

İsrail ile Hamas arasındaki kanlı çatışmalar devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış için yoğun diplomasi yürütüyor. Hamas'ın elindeki rehineler için devreye giren Erdoğan'ın Hamaslı yetkililer ile Ankara'da bir araya geldiği öğrenildi.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda 5. gün geride kaldı. Bölgede gerilimin düşmesi ve sivil can kayıplarının engellenmesi için Türkiye girişimlerde bulunuyor.

ANKARA'DA GÖRÜŞMELERDE BULUNDU

Edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas'ın elindeki rehineler için devreye girdi. Erdoğan'ın Hamaslı yetkililer ile Ankara'da görüşmeler yaptığı öğrenildi.

TELEFON DİPLOMASİSİ

Gerilime ilişkin telefon diplomasisi de yürüten Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail- Filistin çatışması ve bölgede ortaya çıkan insani sorunların çözümü için yapılabilecekler ile sükunetin sağlanması adına bölgesel ve küresel düzeyde atılması gereken adımlar ele alındı. Erdoğan görüşmede, çatışmaların bölge geneline yayılma ihtimaline karşı teyakkuzda olunması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin, gerilimin sonlandırılması için arabuluculuk dahil her türlü desteğe hazır olduğunu ifade etti.

"ULUSLARARASI CAMİADAN DESTEK BEKLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı ardından Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü. İletişim Başkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi; "Görüşmede, İsrail- Filistin arasındaki kaygıları artıran çatışmalı süreç, ayrıntılı bir biçimde ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, gerginliğin bölgedeki başka ülkelere de sıçramadan sonlandırılması ve adil bir barışa müzakereler yoluyla ulaşılması için bir yol açılmasının hedeflendiğini söyledi. Bunun için Türkiye'nin samimi ve barışçıl çabalarına, başta bölge ülkeleri olmak üzere, uluslararası camianın desteğinin beklendiğini de belirtti."

"SİVİLLERİN BOMBALANMASI KABUL EDİLEMEZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir görüşme de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile yaptı. Görüşmede, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar çerçevesinde son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin saldırılardan etkilenen masum sivillere yardım ulaştırılması için çalışma başlattığını, sivil yerleşim yerlerinin bombalanmasının kabul edilemeyeceğini ve bölge ülkelerinin çatışmaların sona ermesi için yapıcı mesajlar vermesinin önemli olduğunu söyledi.

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Son Dakika Dünya Ankara'da kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ın elindeki rehineler için devreye girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ın elindeki rehineler için devreye girdi - Son Dakika
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