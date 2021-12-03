İspanya'nın Ferrol kentinde meydana gelen olay, büyük merak uyandırdı. Kentteki bir hastanenin önünde yürüyen vatandaşlar, gökten düşen ölü kuşlar nedeniyle kaçıştırmaya başladı. Can havliyle sağa sola giden insanlar, yine de yaralanmaktan kurtulamadı.
Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemede, yaklaşık 200 ölü kuşun gökyüzünden düştüğü belirlendi. Ancak kuşların ölüm nedeni, yapılacak araştırmadan sonra netlik kazanacak.
Olayı araştıran ekipler, kuş ölümleriyle ilgili iki ihtimal üzerinde duruyor. Bu ihtimallerden biri, kuşların elektrik tellerineçarparak öldüğü. Diğer ihtimal kuşların havadaki bir kimyasal nedeniyle ölmüş olduğu yönünde.
Son Dakika › Dünya › Anlam verilemeyen olay! Gökten bir anda ölü kuş yağmaya başladı - Son Dakika Dünya