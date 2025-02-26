Anlaşma için ABD'ye gidecek Zelenskiy için Trump'tan ilk yorum - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Anlaşma için ABD'ye gidecek Zelenskiy için Trump'tan ilk yorum

Anlaşma için ABD\'ye gidecek Zelenskiy için Trump\'tan ilk yorum

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskliy'in değerli madenler konusunda anlaşmaya hazır olduğunu açıklaması sonrası konuştu. Zelenskiy'in ABD'ye geleceği yönündeki haberlere ilişkin de açıklamalarda bulunan Trump, ''Cuma günü geleceğini duydum, eğer isterse benim için kesinlikle uygundur. Biz o parayı geri almak istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

26.02.2025 01:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in ABD'ye geleceği yönündeki haberlere ilişkin "Evet cuma günü geleceğini duydum, eğer isterse benim için kesinlikle uygundur. Biz o parayı geri almak istiyoruz" dedi.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği imza töreninde bazı başkanlık kararnamelerine imza attıktan sonra basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

"BİZ O PARAYI GERİ ALMAK İSTİYORUZ"

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin cuma günü Washington'a geleceğinin ifade edilmesi üzerine, "(Zelenskiy'nin) Evet cuma günü geleceğini duydum, eğer isterse benim için kesinlikle uygundur. Biz o parayı geri almak istiyoruz. Bu anlaşmayı benimle birlikte imzalamak istiyor. Bunun önemli bir konu olduğunu anlıyorum, çok büyük bir mesele." dedi.

"BARIŞI KORUMAYA İHTİYACIMIZ OLACAK"

Trump, Ukrayna'da barışı koruma gücünün nasıl olacağına ilişkin Rusya ve Ukrayna tarafları ile görüşeceklerini kaydederek, "Barışı korumaya ihtiyacımız olacak. Herkesi tatmin edecek bir şey yapılacaktır. Amerikan askerlerinin dahil olduğu herhangi bir durum, aslında herkesin kabul edebileceği bir barışı koruma görevi. Nihayetinde, üzerinde anlaşabileceğimiz bir durum olacak." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın gelecekte de korunması konusunda ABD'nin mi yoksa Avrupa'nın mı rol üstleneceği hususunda da yorum yapan Trump, "Bence bundan büyük ölçüde Avrupa ülkeleri sorumlu olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"RUSYA'DAN DA KIYMETLİ MADENLER ALMAK İSTERİZ"

Öte yandan Trump, Ukrayna ile yapacakları kıymetli madenler anlaşmasından sonra Rusya ile de benzer bir anlaşma yapmak isteyebileceğini belirtti.

Rusya'nın çok ciddi miktarda kıymetli madene sahip olduğunu aktaran Trump, "Rus topraklarındaki madenleri de satın almak isteriz. Eğer yapabilirsek, onlarda da çok iyi nadir toprak elementleri var. İkisinde de var. Bu Rusya için de harika olur çünkü orada anlaşmalar yapabiliriz. Kullanılmayan çok değerli arazileri var." dedi.

Trump, Rusya'ya uygulanan yaptırımların şu anda barış anlaşması müzakerelerinin bir parçası olmadığını ancak bir noktada bunların kaldırılması konusunun masaya geleceğini kaydetti.

ZELENSKİY EVET DEDİ

Trump'ın Zelenskiy'ye askeri destek karşılığında Ukrayna'nın nadir toprak elementinin yarısını ABD'li şirketlere devretme teklifini kabul eden Volodimir Zelenskiy'in cuma günü Beyaz Saray'a giderek anlaşmaya imza atması bekleniyor.

Politika, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Anlaşma için ABD'ye gidecek Zelenskiy için Trump'tan ilk yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Kemsl:
    Rusya ya teslim olsaydın daha iyiydi. En azından aynı kültürün insanlariydiniz ve kardeşçe yasardiniz, yeraltı madenleri de elinizde kalırdı. 11 0 Yanıtla
  • Muhammed null:
    Tebrik ederim kemsl Kardesi kardesi kirdirdilar ve sonuc hersey gitti elden Vatanimiza zeval vermesin allah. 3 2 Yanıtla
  • fikret çakmak:
    küçük enişteyi rusyaya kışkırttılar sonra silah verdiler şimdi verdiklerinin karşılığında madenleri istiyorlar amerika çıkarı olmayan hiç bir işe girmez 1 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    o.c Trump sen Putin'i ne sandın sana sağlam cevap verecektir 0 0 Yanıtla
  • Ugur Kaya:
    Bu ukranya tüm dunya halklarına ibret olsun Amerika'nın kayığına binen erken iner hatta kayiktan bile olur ey ukranya halkı ülken satılıyor uyan ve koru 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:43 AK Parti’ye katılan Serap Yazıcı: CHP’ye geçmemi Özgür Özel teklif etti AK Parti'ye katılan Serap Yazıcı: CHP'ye geçmemi Özgür Özel teklif etti
22:44 Ukrayna, ABD ile değerli madenler konusunda anlaşmaya vardı Ukrayna, ABD ile değerli madenler konusunda anlaşmaya vardı
22:12 Jose Mourinho, Okan Buruk ve Mauro Icardi PFDK’ya sevk edildi Jose Mourinho, Okan Buruk ve Mauro Icardi PFDK'ya sevk edildi
22:08 ABD’deki havalimanında faciadan dönüldü Pilot yüzlerce yolcunun hayatını böyle kurtardı ABD'deki havalimanında faciadan dönüldü! Pilot yüzlerce yolcunun hayatını böyle kurtardı
21:44 Konya’da polis memurunun şehit olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı Konya'da polis memurunun şehit olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı
10:50 Yasadışı bahis davasında Serdar Ortaç’a hapis cezası Yasadışı bahis davasında Serdar Ortaç'a hapis cezası
10:22 MİT, Reyhanlı saldırısının son failini sınır ötesi operasyonla yakaladı MİT, Reyhanlı saldırısının son failini sınır ötesi operasyonla yakaladı
10:05 Trump, savaş konusunda ısrarını sürdürüyor Trump, savaş konusunda ısrarını sürdürüyor
09:59 Ersin Düzen’den Acun Ilıcalı’ya canlı yayında tarihi ayar Ersin Düzen'den Acun Ilıcalı'ya canlı yayında tarihi ayar
09:43 İstanbul’da bungalovda doğalgaz sızıntısı: 9 kişi zehirlendi İstanbul'da bungalovda doğalgaz sızıntısı: 9 kişi zehirlendi
09:38 Pentagon’dan “Dedeağaç kapatılacak“ iddiasına yanıt Pentagon'dan "Dedeağaç kapatılacak" iddiasına yanıt
09:35 Darbide ’’maymun’’ krizi Acun Ilıcalı ırkçılık değil dedi, geçmişteki sözleri tam tersi Darbide ''maymun'' krizi! Acun Ilıcalı ırkçılık değil dedi, geçmişteki sözleri tam tersi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 03:08:25. #1.12#
SON DAKİKA: Anlaşma için ABD'ye gidecek Zelenskiy için Trump'tan ilk yorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.