Anne, iki çocuğunu öldürüp cansız bedenleriyle iki hafta yaşadı - Son Dakika
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Dünya

Anne, iki çocuğunu öldürüp cansız bedenleriyle iki hafta yaşadı

Anne, iki çocuğunu öldürüp cansız bedenleriyle iki hafta yaşadı

Brezilya'da 33 yaşındaki Eliara Paz Nardes, 3 yaşındaki oğlunu boğup, 10 yaşındaki kızını sakinleştirici verip asarak öldürdü. Cesetlerle iki hafta aynı evde yaşayan anne, komşuların kötü koku şikayeti üzerine yakalandı. Maddi ve duygusal olarak zorlandığını, çocukları öldürüp intihar etmeyi planladığını söyleyen anneye mahkeme 64 yıl hapis cezası verdi.i.

08.11.2024 11:00
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Brezilya'da korkunç bir cinayet olayı yaşandı. Parana eyaletinin Guarapuava kentinde yaşayan 33 yaşındaki Eliara Paz Nardes, iki çocuğunu öldürdükten sonra onların cansız bedenleriyle iki hafta boyunca aynı evde yaşadı.

Anne önce 3 yaşındaki oğlu Joaquim'i yastıkla boğdu, ardından 10 yaşındaki kızı Alice'e sakinleştirici verdikten sonra onu da astı. Komşuların daireden gelen kötü koku şikayeti üzerine polis eve geldi. Çocukların cesetleri yatakta, karşılarındaki televizyonda ise bir korku filmi açık halde bulundu.

Polis sözcüsü Ana Hass, "Çocuklar yatakta uyuyor gibi görünüyordu ama cesetleri ileri derecede çürümüştü" dedi. Anne ifadesinde, farklı babalardan olan çocuklarına maddi ve duygusal olarak bakamadığını, önce onları sonra kendini öldürmeyi planladığını, ancak intihar edemediğini söyledi.

Mahkeme, savunmasız iki çocuğu öldüren ve cesetleri saklayan anneyi 64 yıl hapis cezasına çarptırdı. Hakimler, çocukların kendilerini savunamayacak kadar küçük olmaları nedeniyle cezanın örnek teşkil etmesi gerektiğini vurguladı.

Anne, iki çocuğunu öldürüp cansız bedenleriyle iki hafta yaşadı
Anne, iki çocuğunu öldürüp cansız bedenleriyle iki hafta yaşadı

Brezilya, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Anne, iki çocuğunu öldürüp cansız bedenleriyle iki hafta yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet Yılmaz:
    ne olursa olsun böyle anne olmaz 7 0 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    böyle psikopatların haberlerini yaptığın zaman Türkiye'deki psikopatları tetiklemiş oluyorsunuz bunun farkında değil misiniz yoksa kasıkta mı yapıyorsunuz 4 2 Yanıtla
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