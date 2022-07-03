Annenin 18 aylık bebeğe yaptıkları tartışma yarattı! Ağzına bir parça bile süt konmayan bebek açlıktan öldü - Son Dakika
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Annenin 18 aylık bebeğe yaptıkları tartışma yarattı! Ağzına bir parça bile süt konmayan bebek açlıktan öldü

03.07.2022 10:44
Annenin 18 aylık bebeğe yaptıkları tartışma yarattı! Ağzına bir parça bile süt konmayan bebek açlıktan öldü

Amerika Birleşik Devletleri'nde vegan beslenen bir kadın, 18 aylık bebeğini de kendi gibi besledi. 18 ay boyunca ağzına süt konmayan bebek, açlıktan hayatını kaybetti. Bebeğin ölümü, "çocuklara vegan diyeti uygulanması yasal mı?" tartışmalarını da yeniden beraberinde getirdi.

ABD'de bir annenin bebeğine yönelik vegan diyet uygulaması, tartışmaların fitilini yeniden ateşledi. 18 ay boyunca hiç bir şekilde hayvansal gıda verilmeyen bebek, açlıktan hayatını kaybetti. Anneye büyük tepki gösterildi.

BİRİNCİ DERECE CİNAYETLE YARGILANIYOR

Irish Central'da yer alan habere göre, ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Shelia O'Leary, kendi gibi vegan beslenmesini istediği 18 aylık bebeğini yalnızca sebze ve meyvelerden oluşan kısıtlayıcı bir diyetle besledi. Bebek, 2019 yılında hayatını kaybetti.

Annenin 18 aylık bebeğe yaptıkları tartışma yarattı! Ağzına bir parça bile süt konmayan bebek açlıktan öldü

Bebeğin ölümü sonrası yargılanan O'Leary, birinci derece cinayet, ağırlaştırılmış çocuk istismarı, ağırlaştırılmış cinayet, çocuk istismarı ve iki çocuk ihmâli olmak üzere altı suçtan suçlu bulundu.

BABANIN DAVASI DEVAM EDİYOR

Aynı suçlardan yargılanan tutuklu baba Ryan O'Leary'nin davası sürüyor. 18 aylık bebek Ezra'nın yeterli beslenmediği ve "açlıktan öldüğü" belirtildi. Mahkemede, bebeğin hayatını kaybettiğinde 7 aylık bir bebeğin olması gereken kiloda olduğu da aktarıldı.

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