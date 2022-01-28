Üye Girişi
Annesi ölen kuzuya yapılanlar önce tepki çekti, sonra takdir topladı - Son Dakika

Annesi ölen kuzuya yapılanlar önce tepki çekti, sonra takdir topladı

28.01.2022 15:11

Annesi ölen kuzunun başka bir koyun tarafından kabul edilmesi için sıra dışı bir yönteme başvuruldu. O anları kayda alıp sosyal medyada paylaşan sürü sahibi, ilk başta tepki çekse de sonradan olanları gören sosyal medya kullanıcıları yapılanı takdir etti.

Annesi ölen bir kuzuyu başka bir koyunun kabullenmesi bir hayli zordur. Hayvancılıkla uğraşanlar annesi ölen kuzunun başka koyunlar tarafından kabul edilmesi için kendilerince türlü yöntemler geliştiriyor. Bu yöntemlerden biri de kuzunun kokusunun değiştirilmesi... Sosyal medyada paylaşılan bir videoda bunun örneklerinden biri gösterildi.

ÖLEN KUZUNUN DERİ PARÇASINI DİĞER KUZUYA BAĞLADILAR

Yavrusu ölen koyun ile annesi ölen kuzu arasında bağ kurmak isteyen sürü sahibi, ölen kuzudan kestiği deri parçasını annesi ölen kuzunun üzerine bağladı. Bununla da yetinmeyen sürü sahibi, yavrusu ölen koyunu yere yatırıp kabullenmesini istedikleri kuzuyu üzerine sürttü.

ÖNCE TEPKİ, SONRA TAKDİR TOPLADI

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran video ilk başta tepki çekti. Ancak yapılan işlemin ardından yavrusu ölen koyunun kuzuyu sahiplendiğini görenler, sürü sahibine teşekkür etti.

YORUMLAR
500

kurt, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Annesi ölen kuzuya yapılanlar önce tepki çekti, sonra takdir topladı - Son Dakika Dünya


Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı         
15:26
Ece Erken silahlı saldırı sonucu öldürülen eşinin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü Ece Erken silahlı saldırı sonucu öldürülen eşinin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü         
15:08
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı!         
14:54
Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi         
14:48
Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin! Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!         
14:38
Endonezya'da eski bir belediye başkanının evinde işçileri hapsettiği hücreler bulundu Endonezya'da eski bir belediye başkanının evinde işçileri hapsettiği hücreler bulundu         
14:16
Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi! Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!         
13:53
Yolun ortasında duran adamı infaz ettiler! ABD polislerinin skandal görüntüleri! Yolun ortasında duran adamı infaz ettiler! ABD polislerinin skandal görüntüleri!         
13:36
Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor         
12:53
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00
Kurtlardan bile daha dirençli! Kangal köpekleri eksi 40 derecede bile yaşayabiliyor Kurtlardan bile daha dirençli! Kangal köpekleri eksi 40 derecede bile yaşayabiliyor         
11:59
Tavanına kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi! O anlar saniye saniye kamerada Tavanına kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi! O anlar saniye saniye kamerada         
11:19
Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu         
11:04
İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar         
10:04

Son Dakika Haberleri
14:54 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı!
14:50 Bakan Soylu'nun "Dedikodunun değil iyiliğin zamanı" sözlerine İmamoğlu'ndan sert tepki:
14:41 Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir
14:38 2021'de akaryakıta 79 kez zam geldi! Benzin, motorin ve LPG'deki bir yıllık fiyat artışı inanılmaz
14:37 Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!
14:34 Galatasaray taraftarı maç izlemek için hazırlandı ama hayal kırıklığına uğradı! Maçın yayınını hiçbir yerde bulamadılar!
13:53 Edirne esnafından Bulgarlara kampanya! Bin liralık alışverişe PCR bedava
10:53 Muğlalı vatandaştan olay protesto! Yüksek bulduğu elektrik faturası için Aydem'e siyah çelenk bıraktı
13:54 Kim Milyoner Olmak İster'deki "Avrupa'daki satılık çocuklar" sorusu Twitter'ın en çok izlenenleri arasında!
13:52 Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 15:30:12. #1.11#
SON DAKİKA: Annesi ölen kuzuya yapılanlar önce tepki çekti, sonra takdir topladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement