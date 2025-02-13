Annesinin cesediyle sokak sokak gezdi, sebebi herkesi hayrete düşürdü - Son Dakika
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Dünya

Annesinin cesediyle sokak sokak gezdi, sebebi herkesi hayrete düşürdü

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Brezilya'da bir adam, kısa bir süre önce evde hayatını kaybeden 100 yaşındaki annesini tekerlekli sandalyeye koyarak sokak sokak gezdirirken sebebi ise duyanları hayrete düşürdü. Annesi için sağlık görevlilerini çağırdığını ancak kimsenin gelmediğini belirten şahıs, kendisini tekerlekli sandalyeye koyarak Sosyal Yardım Departmanına götürmek için yola çıktığını söyledi.

13.02.2025 09:15
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Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde akılalmaz bir olay yaşandı. Evde hayatını kaybeden 100 yaşındaki annesinin cesedini tekerlekli sandalyeye koyan şahıs, sokak sokak gezdirdi.

"TELEFONLA ARADIM AMA GELİP ALAN OLMADI"

Annesi için sağlık görevlilerini çağırdığını belirten adam, Sosyal Yardım Departmanına yönlendirildiğini, kurumdan gelecek ekipler tarafından annesinin alınacağını söylediklerini belirtti. Uzun süre bekledikten sonra kimsenin gelmemesi nedeniyle adam, annesini bir tekerlekli sandalyeye koyarak kuruma götürmek için dışarı çıkardı.

"SEN KAFAYI YEMİŞSİN"

Annesinin cesedini siyah bir örtüyle kapatan adam, yolda karşılaştığı insanların şaşkın bakışlarına maruz kaldı. Vatandaşlar annesinin cesediyle yürümek zorunda kalan adamı yolda durdurup cinayetle suçladı. Civardakilerden biri, ''Sen kafayı yemişsin'' şeklinde tepki gösterdi.

OTOPSİ SONUCU BEKLENİYOR

Yaşlı kadının cesedi morga götürülürken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Otopsi sonucu ise bekleniyor.

Annesinin cesediyle sokak sokak gezdi, sebebi herkesi hayrete düşürdü

Brezilya, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Annesinin cesediyle sokak sokak gezdi, sebebi herkesi hayrete düşürdü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mustafa Parlak:
    tamamda dün zaten verdin bu haberi 0 0 Yanıtla
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