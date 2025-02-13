Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde akılalmaz bir olay yaşandı. Evde hayatını kaybeden 100 yaşındaki annesinin cesedini tekerlekli sandalyeye koyan şahıs, sokak sokak gezdirdi.
Annesi için sağlık görevlilerini çağırdığını belirten adam, Sosyal Yardım Departmanına yönlendirildiğini, kurumdan gelecek ekipler tarafından annesinin alınacağını söylediklerini belirtti. Uzun süre bekledikten sonra kimsenin gelmemesi nedeniyle adam, annesini bir tekerlekli sandalyeye koyarak kuruma götürmek için dışarı çıkardı.
Annesinin cesedini siyah bir örtüyle kapatan adam, yolda karşılaştığı insanların şaşkın bakışlarına maruz kaldı. Vatandaşlar annesinin cesediyle yürümek zorunda kalan adamı yolda durdurup cinayetle suçladı. Civardakilerden biri, ''Sen kafayı yemişsin'' şeklinde tepki gösterdi.
Yaşlı kadının cesedi morga götürülürken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Otopsi sonucu ise bekleniyor.
Son Dakika › Dünya › Annesinin cesediyle sokak sokak gezdi, sebebi herkesi hayrete düşürdü - Son Dakika
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