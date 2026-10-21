Antalya\'da 14-18 Kasım\'da Halkların İklim Zirvesi\'ne 32 ülkeden konuşmacı katılacak

(ANKARA) - COP31'e ev sahipliği yapacak Antalya, resmi iklim müzakerelerinin yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinden sivil toplum örgütleri, sendikalar ve toplumsal hareketleri bir araya getirecek Halkların İklim Zirvesi'ne de ev sahipliği yapacak. 14-18 Kasım'da düzenlenecek zirvede, 32 ülkeden konuşmacıların katılımıyla yaklaşık 150 etkinlik gerçekleştirilecek.

Organizatörlerden yapılan açıklamaya göre, 2021'de Glasgow'da ve 2025'te Belem'de düzenlenen Halkların İklim Zirvesi (Peoples' Climate Summit), bu yıl Antalya'daki Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Zirveye 300'e yakın uluslararası ve 200'ü aşkın yerel kurum destek verecek, 130'dan fazla kurum etkinlik düzenleyecek.

ABD, Arjantin, Brezilya, Fransa, Güney Afrika, Hindistan, İngiltere, Kanada, Kenya, Kolombiya, Mısır, Pakistan, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 32 ülkeden konuşmacının katılacağı programda, yaklaşık 150 tematik oturum ile kültür ve sanat etkinliği yer alacak.

İKLİM FINANSMANI VE FOSİL YAKITLARDAN ÇIKIŞ GÜNDEMDE

COP31'e alternatif ve tamamlayıcı bir sivil toplum platformu olarak düzenlenen zirvede fosil yakıtlardan çıkış, enerji demokrasisi, gıda egemenliği, iklim adaleti, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, plastik kirliliği ve nükleer enerji gibi başlıklar ele alınacak.

İklim krizinde tarihsel sorumluluk, iklim borcu, kayıp ve zararlar ile iklim tazminatı da zirvenin gündeminde olacak.

Program kapsamında 15 Kasım'da "Ekolojik Yıkımlara Karşı Doğanın Hakları", 16 Kasım'da "Fosil Yakıtlardan Çıkış ve Enerji Demokrasisi", 17 Kasım'da "Demokrasi, Anti-Militarizm ve Barış", 18 Kasım'da ise "Gıda Egemenliği ve Agroekoloji" başlıklı ortak oturumlar düzenlenecek.

COP31 MÜZAKERELERİ DE İZLENECEK

Zirve kapsamında COP31'de yürütülen resmi müzakereler de takip edilecek. COP31 izleme ve değerlendirme toplantılarında karbon piyasaları, iklim finansmanı, uluslararası iklim taahhütleri ve müzakerelerde alınan kararların ele alınması planlanıyor.

Halkların İklim Zirvesi, 14 Kasım Küresel Eylem Günü kapsamında Antalya'da düzenlenecek yürüyüş ve mitingle başlayacak. Organizatörler, etkinliğe Türkiye'den ve farklı ülkelerden toplumsal hareketlerin katılacağını bildirdi. 15-18 Kasım tarihlerinde ise Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde her sabah ortak oturumların ardından eş zamanlı paneller, atölyeler, forumlar ve söyleşiler gerçekleştirilecek.