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Antisemitizm ile suçlanan Elon Musk israil'i ziyaret edecek - Son Dakika

Antisemitizm ile suçlanan Elon Musk israil'i ziyaret edecek

Teknoloji milyarderi Elon Musk, İsrail ziyareti öncesinde antisemitizm iddiaları ve X platformundaki içerik sorunlarıyla gündemde. Gazze sınırındaki toplulukları ziyaret etmeyi planlıyor. Musk, X'in Gazze'deki savaşla ilgili gelirlerini bağışlama kararı almış, ancak platformunda antisemitizmi teşvik etmekle suçlanıyor.

Antisemitizm ile suçlanan Elon Musk israil\'i ziyaret edecek
24.11.2023 - 15:03,  Güncelleme: 15:08
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Teknoloji milyarderi Elon Musk'ın, antisemitizmle suçlandığı bir dönemde İsrail'i ziyaret etmeyi planladığı bildirildi. İbranice medya, Musk'ın önümüzdeki hafta İsrail'e gelerek Başbakan Benjamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşeceğini, ayrıca Hamas'ın 7 Ekimde yaptığı operasyondan etkilenen şehirleri de ziyaret edecek.

Musk'ın ziyareti, X platformundaki antisemitik içeriklerin artan bir şekilde eleştirilmesiyle örtüşüyor.

Musk, geçtiğimiz hafta X'in Gazze'deki savaşla ilgili reklam ve abonelik gelirini İsrail'deki hastanelere ve Gazze'de faaliyet gösteren bir insani yardım kuruluşuna bağışlayacağını duyurdu. Musk, X kullanıcıları arasında antisemitizmi teşvik etmekle suçlanmasına rağmen, İsrail'e duyduğu sempatiyi dile getirmiştir.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Antisemitizm ile suçlanan Elon Musk israil'i ziyaret edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antisemitizm ile suçlanan Elon Musk israil'i ziyaret edecek - Son Dakika
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