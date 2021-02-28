AP : Böyle devam edersek Dünya'daki kaynakların üç katına ihtiyacımız olacak

Avrupa Parlamentosu (AP), Dünya üzerindeki kaynaklar hakkında dikkat çeken açıklama yaptı. AP, "Şu anda yaptığımız gibi kaynakları sömürmeye devam edersek 2050 yılına kadar Dünya'daki kaynakların üç katına ihtiyacımız olacak" dedi.

Avrupa Komisyonu üye ülkelerdeki israfı azaltmak ve ürünleri daha sürdürülebilir hale getirme hedefiyle, Döngüsel Ekonomi Eylem Planı'nı hazırladı. Bu kapsamda, 2050'ye kadar 'al-at' ekonomisinden karbon nötr, sürdürülebilir ve tamamen döngüsel bir ekonomiye geçmeyi hedefliyor. Ancak AP, kaynakların tüketiminin bu hızla devam etmesi sonucunda 2050'ye kadar Dünya'daki kaynakların 3 katına ihtiyaç duyulabileceği konusunda uyardı.

'DÖNGÜSEL EKONOMİ YENİ İŞ FIRSATLARI YARATACAK'Pratikte, israfı minimuma indirme anlamına gelen döngüsel ekonominin karbon emisyonunu azaltırken, ekonomik büyümeye teşvik edeceği ve yeni iş fırsatları yaratacağı öngörülüyor.AP, döngüsel ekonomi için tedarik zincirinin tüm aşamalarının sürdürülebilirlik kapsamında ilerletilmesi gerektiğini belirtirken dönüşüm için; plastik, tekstil, e-atık, su ve besin maddeleri, paketleme, piller ve taşıtlar, yapılar ve inşaat olmak üzere yedi temel alan belirledi.

Avrupa Birliği, israfın önlenmesini ve ürünlerin mümkün olduğunca yeniden kullanılmasına teşvik etmek istediklerini belirtirken, çevre ve insanların sağlığı için en zararlı seçeneğin 'atık gömme' olduğunu ifade etti.