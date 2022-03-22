Apple hizmetlerinde saatler süren kesinti yaşandı - Son Dakika

Pazartesi günü Apple servislerinin bir kısmına müşteriler ulaşamadı. Bir süre sonra Apple'ın destek sayfasında, hizmetlerde kesinti yaşandığını doğrulayan bir açıklama yayımlandı.

Kesintiden etkilenen hizmetler arasında App Store, iMessage, Maps, Apple Arcade, iTunes store, podcast servisleri ve Apple TV+ da var.

Günün geç saatlerinde Apple destek sayfası, bu ke sorunun çözüldüğünü ve servislerin normale döndüğünü belirten bir açıklama yayımladı.

Apple ağlarının bir kısmı üç saatten uzun süre çalışmadı.

Takvim ve e-mail servisleri gibi bazı iCloud servislerine de birkaç saat boyunca ulaşılamadı.

Apple, BBC'ye "sistemlerinin kesintilere maruz kaldığını" doğruladı ancak sebebiyle ilgili bilgi vermedi.

Kesintileri takip eden web sitesi Downdetector'a göre, 4 binden fazla kullanıcı Apple Music'e ulaşamadığına dair bildirimde bulunurken 4 bine yakın kişi de iCloud hizmetlerindeki kesintiyi bildirdi.

Apple iMessage servisi de kısa bir süre kesintiye uğradı.