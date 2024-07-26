Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu

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Kaliforniya'da büyük bir orman yangını çıktı. Bu yangın, eyaletteki en büyük yangın oldu ve 120.000 dönümden fazla alanı yaktı. Yetkililer Perşembe günü yaptıkları açıklamada, yangının nasıl başladığı hakkında bilgi verdi.

Yangını çıkaran kişinin, 42 yaşında Ronnie Dean Stout II adında bir adam olduğu belirtildi. Stout, daha önce hapis yatmış ve cinsel suçtan kaydı olan biri. Çarşamba günü öğleden sonra, Chico şehri yakınlarındaki Bidwell Park'ta arabasını bir çukura sürdü. Araba alev aldı ve yokuş aşağı yuvarlandı. Alevler hızla çevreye yayıldı.

Yangın o kadar büyüdü ki, yakındaki Butte ve Tehama ilçelerinde insanlar evlerini terk etmek zorunda kaldı. Rüzgar yangının yayılmasını hızlandırdı. Perşembe akşamına kadar yangının sadece %3'ü kontrol altına alınabilmişti.

Yetkililer Stout'u şüpheli olarak belirlediler ve Perşembe sabahı erken saatlerde tutukladılar. Stout, Pazartesi günü mahkemeye çıkana kadar hapiste kalacak. Kundakçılık suçlamasıyla karşı karşıya.

Stout'un geçmişte de suç kayıtları var. 2001'de bir çocuğa karşı ahlaksız davranıştan, 2002'de de ağır yaralamalı soygundan suçlu bulunmuştu. Kaliforniya'nın "Üç Hata ve Dışarıdasın" yasasına göre, eğer bu yangın suçundan da suçlu bulunursa, ömür boyu hapis cezası alabilir.

Bu olay, Kaliforniya'da büyük bir krize neden oldu ve birçok insanın hayatını etkiledi.