Seyir halindeyken araçlarında cinsel ilişkiye giren çiftin başı fena yandı

İspanya'da işlek yolda seyir halinde araçlarında cinsel ilişkiye girerken polise yakalanan çiftin yargılandığı mahkeme sona erdi. Madrid'de yolda ilişkiye girmelerinin ardından plakalarından tespit edilen çift, gözaltına alındı.
Olayın ardından gözaltına alınan Abraham Gonzalez Jimenez ve kız arkadaşı Abraham Gonzalez Jimenez, karakolda ifadelerinin alınmalarının ardından serbest bırakıldı. Ancak çift hakkında işlem başlatıldı.
Yıllar süren yargılamaları önceki günlerde sona eren çifte para cezasının yanı sıra, iki yıl boyunca trafikten men cezası verildi.
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