Avusturya'da aralarında bir Türk'ün de bulunduğu 12 kişilik grup, gittikleri hostelde 12 yaşındaki bir kıza istismarda bulundu.
Geçen yılın Nisan ayında meydana gelen Türk, Suriyeli, Bulgar ve İtalyanın da olduğu 12 kişilik bir grup Viyana'nın göbeğindeki bir hostelde kalmak için 56 euroya bir oda kiraladı. Grubun reşit olmamasından dolayı bir Türk vatandaşına odayı tutturdukları da kayıtlarda ortaya çıkarken, grubun daha sonra hosteldeki 12 yaşındaki bir kıza cinsel saldırıda bulunduğu tespit edildi. 13 kişilik grubun 12'sinin ismi Mia olarak Alman medyasının kayıtlarına geçen kıza tecavüz ettiği anlaşıldı.
Genç kız olayı 17 Kasım 2023'te polise bildirirken, kızın tehdit edilmediği ya da fiziksel şiddete uğramadığı belirtilirken kızın cinsel ilişkiye zorlandığı aktarıldı. Genç kız polise verdiği ifadesinde, "Beni sarmaladılar, bana sarıldılar ve beni ellediler, kaçamadım" dedi.
Kalabalık grubun 18 yaşındaki Türk vatandaşı Umut'a para vererek hostelde oda tutmasını istediği öğrenildi. Sorguya alınan Umut ise, "Onların eğleneceğini ve güzel bir gün geçireceğini tahmin ettim. Mia sadece 12 yaşındaydı. Oradan ayrılırken odayı dağıtmamalarını istedim. Olay sırasında orada değildim" ifadesini kullandı.
Genç kıza saldıranlar hakkında 7.5 yıl hapis cezası istendi. Gruptaki gençlerin Mia'ya daha sonra cinsel saldırıda bulunduğu da belirtilirken, Mia'nın psikolojik sorunlarının ayyuka çıkmasından sonra yasal sürecin başlatıldığı da açıklandı. Alman medyası, 13 saldırgandan 12'sinin kayıplara karıştığını aktardı.
Son Dakika › Dünya › Aralarında bir de Türk var! 12 kişilik grup, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu - Son Dakika
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