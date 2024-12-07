Arap aşiretleri harekete geçti! PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgeler için yeni operasyon başlattılar - Son Dakika
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Dünya

Arap aşiretleri harekete geçti! PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgeler için yeni operasyon başlattılar

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Arap aşiret güçleri, Suriye rejiminin büyük alan kaybettiği ülkenin doğusundaki alanları işgal eden PKK/YPG'li teröristler için harekete geçti. Yeni bir operasyon için düğmeye basan aşiretler, kurtuluş operasyonlarının başladığını yayınladıkları yeni görüntüyle ilan etti.

07.12.2024 00:08  Güncelleme: 00:16
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Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmalarda rejim karşıtı grupların İdlib, Halep, Hama'nın ardından Humus'ta da ilerlemeye başlaması ve başkent Şam üzerindeki baskının artmasıyla, rejim ordusu ihtiyacı olan birlikleri toparlamaya çalışıyor. Suriye rejiminin, ülkenin doğusunda Irak sınırındaki Deyrizor ilinde Fırat Nehri'nin ayırdığı hatta, PKK/ YPG işgalindeki bölgeye cepheli güçlerinden bazıları buradan çekilmeye başladı. İran'ın Irak toprakları üzerinden Suriye'ye ve Suriye üzerinden de Lübnan'a uzanan stratejik ikmal koridorunu da güvenceye alan sahada rejim ordusu, 7 köyü PKK/YPG'nin işgaline bıraktı.

ARAP AŞİRET GÜÇLERİ OPERASYON BAŞLATTI

Bölgedeki Arap aşiret güçleri de rejimin terör örgütünün işgaline bıraktığı bölgeler için yeni bir operasyon başlattı. Operasyona başladıklarını ilan eden aşiretler, Deyrizor'da Suriye Rejimi'nin PKK/YPG'li teröristlere bıraktığı köyleri ele geçirmeye başladı.

REJİM ORDUSU KÖYLERİ VE HAVAALANINI PKK/YPG'YE BIRAKMIŞTI

Deyrizor'a bağlı Murrat, Haşşam, Mazlum, Tabiyye, Hüseyiniyye, Salihiyye ile Hatla köylerinden çekilen ve ülkenin batısına giden rejim ordusu, bu 7 köyü ve Deyrizor Askeri Havaalanını da PKK/YPG'nin işgaline bırakmıştı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre rejim, Deyrizor'da il merkezi ve diğer kırsal bölgeleri güçlerini Şam'a kaydırmaya hazırlanıyor. Deyrizor il merkezinde sadece bir askeri bölgede varlık göstermeyi amaçlayan rejim güçleri, İran destekli gruplarla Meyadin ilçesinden çekilerek, Irak sınırındaki Elbukemal ilçesinde toplanmaya devam ediyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin yerleştiği Deyrizor il merkezinden, İran'ın Irak üzerinden Suriye'ye ulaşmak için kullandığı karayolu da geçiyor.

DEYRİZOR'DAKİ DURUM

Deyrizor kent merkezinden başlayarak Suriye-Irak sınırına yakın El-Bukemal ilçesine kadar olan bölgede, İran destekli grupların yoğun şekilde varlık gösterdiği biliniyor. Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor topraklarının neredeyse tümü ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeyken, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolündeydi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İŞGAL ETTİĞİ ALAN

Rejim güçlerinin çekilmesiyle eş zamanlı, Fırat Nehri'nin doğusuna doğru yayılmaya başlayan terör örgütü, uzun bir hatta geniş bir sahayı işgal ediyor. Daha önce, Münbiç ilçesinin doğu yakasından güneye Irak sınırına ulaşan Fırat Nehri'nin büyük ölçüde doğusunu işgalinde tutan PKK/YPG, ülkenin orta ve güney kesimlerinde nehrin batısına yayılacak şekilde hareket ediyor. Rejim güçlerinin hakim olduğu ancak hızla çıktığı alana yayılan terör örgütü, bu sahanın kuzey ucundaki Münbiç'e doğru da ilerlemeye çalışıyor.

SURİYE'YE ULAŞAN İKMAL HATTI ÖRGÜTÜN ELİNE GEÇMİŞTİ

Deyrizor kent merkezinden başlayarak Suriye-Irak sınırına yakın Elbukemal ilçesine kadar olan bölgede, İran destekli gruplar yoğun varlık gösteriyordu. Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor topraklarının neredeyse tümü ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeyken, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolündeydi. İran Devrim Muhafızları, Irak üzerinden Suriye'ye ulaşan ikmal koridorunda Elbukemal ilçesi üzerinden Deyrizor ili merkezine devam ederek ülkenin iç kesimlerine erişim sağlıyordu. Ancak Deyrizor il merkezinin PKK/YPG'ye devredilmesiyle bu ikmal hattı da örgütün eline geçmiş oldu.

SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle, rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı. Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı. Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Arap aşiretleri harekete geçti! PKK/YPG\'nin işgal ettiği bölgeler için yeni operasyon başlattılar

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Son Dakika Dünya Arap aşiretleri harekete geçti! PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgeler için yeni operasyon başlattılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • AHMET YILMAZ:
    Terörist bunlar Terörist 8 11 Yanıtla
  • YUSUF CANER:
    madem Kürtler bizim kardeşimiz o zaman bunlara karşı onları destekleyelim 8 2 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Bunlardan bir çacık olmaz, bölgede organize olan, deneyimli ve ABD ve AB' den destek alan tek örgüt pkk, bulundukları bölgelerde arap nüfusunu kovup, kendi demografik ortamını hazırlıyorlar. Türkiye içinde ciddi tehlike yaratıyor 5 0 Yanıtla
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